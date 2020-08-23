5歲父陣亡戰場…郝柏村一句話、這舉動揪甘心　陳長文：如家人的感覺

▲郝柏村追思會，陳長文致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

前行政院長郝柏村23日舉行紀念追思會。台灣知名律師陳長文致詞時提到與郝柏村的淵源，更說與郝柏村初次見面，郝柏村說「我曉得令尊大人為國捐軀的事蹟」，讓他銘記在心，母親90歲逝世的時候，高齡84歲的郝伯村親臨追思，也讓他相當感動。

陳長文表示，民國38年4月身為軍人的父親帶著媽媽還有家裡4個孩子來到台灣，但是還沒有安頓妥當的時候，父親就接到命令要重返大陸，從台北經過香港，轉機到成都回到戰場，當時國民政府在那個狀況之下，事後看起來戰爭潰敗已定，不可能有任何機會，但在顯然注定失敗的戰場裡頭，父親還是去了，並陣亡在戰役裡頭，得年39歲，在家裡等候父親回家的的媽媽35歲，他當時才5歲。

陳長文指出，為什麼父親要趕往大勢已去的戰場？難道軍人以服從為天命就用這句話一語道盡嗎？這是他的困惑，他母親的困惑，是家人的困惑，幾十年下來兄弟不敢在母親面前談父親，怕引起哀傷和困惑；而中美斷交後，他所承辦的國軍涉外案件獲得時任參謀總長的郝柏村約見和嘉勉，初次見面，郝柏村的第一句話是「我曉得令尊大人為國捐軀的事蹟」，讓他銘記在心。

陳長文提到，郝柏村對於陳母撫育4個年幼孩子長大成人，也向他表達對陳母的尊敬與關懷，而他母親90歲往生的時候，84歲的郝柏村親臨追思，在在讓他感動，也再次感受到郝柏村對軍人袍澤特殊的感情，或許潛意識裡頭，將郝柏村比家父年輕九歲，把郝柏村和父親的形象投射在一起，有一種家人的感覺，或許郝柏村也用同樣的心情看待他的家人。

陳長文還說，最近反覆閱讀郝柏村讀蔣公日記所做的摘註的導本，以及親撰的回憶錄，特別是第六章，該章節描述大陸失敗的原因，郝柏村在書中直言不諱地分析政府領導人包括蔣公所犯的錯誤，還原他父親當時所遭遇難以言喻的困境，也對父親陣亡的困惑得到部分的解答。