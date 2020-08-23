陳佩琪再替柯文哲叫屈：沒錢、沒網軍、沒媒體注定落湯雞

▲陳佩琪、柯文哲。（資料照／翻攝陳佩琪臉書）



政治中心／台北報導

兼台北市長的民眾黨主席柯文哲日前以趕行程為由，未出席吳益政落選記者會，遭批評「刻薄寡恩」。其妻子陳佩琪23日透過臉書替他叫屈，「的確，沒錢、沒網軍、沒媒體，沒有意外， 就注定要變成落湯雞。」

陳佩琪表示，前幾個星期有幾場中南部的輔選行程， 柯文哲幾乎都親到現場，但高雄選舉結束那晚他沒出現挨批，曾問他原委，「他也跟我說了…那天高雄市補選還有去站台，站完台搭最後一班高鐵到台中，再搭車到台中谷關，到谷關已半夜12點多，第二天趕在早上7點進梨山管制站，資源有限，選舉還在進行中，必須轉戰各地。」

陳佩琪說，當下是有點怪他，「 跟我講這麼清楚， 但會罵你的都是外面的， 怎麼不對外說清楚呢？」而柯文哲無奈地說，「都講了啊， 但沒人寫， 播出片段也都砍了！」

陳佩琪表示，偶爾跟他到外面跑行程， 雖然只是偶爾陪同， 但兩天下來， 也是累到眼冒金星、兩腿發軟，這種行程真是鐵人跑的；高雄的選前一夜， 他沒經費，只好捨棄搭建舞台，改乘吉普車陪候選人拜票，那天下大雨，果然淋成了落湯雞。

陳佩琪感嘆地說，的確沒錢、沒網軍、沒媒體， 沒有意外， 就注定要變成落湯雞。她再次再搬出老話鼓勵柯文哲，「 心存善念，盡力而為」，不管結果如何， 人生盡力就好。