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影／配帶水下特種步槍QBS-06　「蛟龍」突擊隊訓練曝光

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▲▼ 蛟龍突擊隊。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍海軍「蛟龍突擊隊」是支海上特種作戰力量，每位成員必須具備四棲作戰力量，隨時能上戰場。（圖／翻攝自央視）

實習記者閔文昱／綜合報導

南海關係緊張，中國解放軍正加速增強海軍戰力。日前中國大陸海軍特戰隊「蛟龍」突擊隊公布了一段水下射擊訓練的畫面，影片中的蛙人穿著保護潛水服，背著單人潛水呼吸器，使用專門適合水下環境的水下步槍和水下手槍進行射擊。

根據《動力》（The Drive）報導，只有少數反潛部隊或潛水部隊會採用水下專業槍支。影片中突擊隊必須非常接近目標，才能彌補武器射程的限制。而蛟龍突擊隊所使用的就是為因應特戰隊員水下射擊要求而研製的特種步槍QBS-06。QBS-06無論在大小，或是配置上，都類似於俄羅斯海軍突擊隊所使用的APS水下突擊步槍。

▲蛟龍突擊隊的訓練內容罕見曝光

APS水下突擊步槍與AK-47突擊步槍相似，不過APS主要為蘇聯時代為抵禦美國蛙人的襲擊所研發。

蛟龍突擊隊配置的QBS-06採用陸製5.8×42公釐專用箭形水下步槍子彈，子彈彈頭如長箭頭型的5.8公釐子彈，尾端面較小、彈身細長，彈尖直徑為1.5公釐，能讓子彈在水下飛行時保持穩定。彈夾可裝25發子彈，發射速度為一分鐘600發。

除了QBS-06特種步槍外，影片中還可看到配製8mm彈藥的QSS-05水下手槍，這種手槍為仿照蘇聯時代的SPP-1M水下手槍所製，不同的是蘇聯製手槍有四個槍管，而QSS-05只有三個槍管。

另外，蛟龍突擊隊所使用的似乎是商業潛水配備，使用循環呼吸器而非與其他國家潛水員配戴一樣的軍用呼吸器。循環呼吸器可提高潛水系統的效率並回收呼吸氣體，從而使潛水員可以長時間潛水。閉路裝置也不會釋放任何氣泡，使潛水員的位置暴露。

蛟龍突擊隊為解放軍海軍陸戰隊，是海軍的獨立兵種，也是一支多兵種合成的快速反應兩棲作戰部隊。

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