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都沒抽到券也沒關係！頂新和德小青蛙劇團　23日免費看戲送好禮

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▲頂新和德文教基金會將於23日邀請小青蛙劇團演出。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會舉辦永靖仲夏幸福劇院。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

迎接暑假，2020永靖仲夏幸福劇院熱鬧登場！8月初頂新和德文教基金會在成美文化園大廳舉辦的「永靖仲夏幸福劇院」造成轟動，最後一場壓軸將於23 (日) 由小青蛙劇團擔綱演出，即將透過〈傑克與魔豆〉的童話故事，畫下圓滿句點，基金會歡迎永靖鄉親和外縣市民眾到現場除了可以免費看表演，還有好禮贈送。

頂新和德文教基金會辦理仲夏幸福劇院今年是第三屆，最初推出幸福劇院是本會創辦人魏應充先生心繫永靖家鄉沒有電影院，為提供在地鄉親享有優質的藝文欣賞空間，同時結合親子活動主題和場域使用，從2018年起在成美文化園區特別規畫一個在300坪室內空間（幸福大廳），每年特別引進知名藝文表演在幸福大廳演出，不僅拉近家庭之間距離，讓平常忙於工作的父母，可在舒適的空間中，陪陪孩子共享幸福時光。

▲頂新和德文教基金會將於23日邀請小青蛙劇團演出。（圖／頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，成美幸福大廳已經成為在地鄉親重要藝文生活重要場域，仲夏幸福劇院提供了鄉民正當休閒娛樂，透過基礎藝文教育，期盼帶動家庭及享受藝文活動，讓藝文的種子在孩子小小的心中扎根萌芽。

今年仲夏幸福劇院讓在地表演團體有更大的夢想發揮舞台，永靖本地素人表演團體〈翱翔樂團〉、〈豫章堂武館〉、〈CAPON吉他團〉、〈魔幻美少女〉及〈彰化縣客家文化藝術發展協會〉首度在成美大廳輪番上陣演出，不僅能提高團體的能見度、打開更大知名度，同時也讓讓鄉民一飽耳福和眼福，佳評如潮。第二場邀請了廣受鄉親喜愛的阿忠布袋戲，創新西遊記結合時下防範新冠狀病毒衛教推廣，達到寓教於樂成效，創新活潑的互動方式，成功贏得小朋友的心，孫悟空打擊病毒時更嗨翻整個成美大廳，帶給孩子們一個最不一樣的夜晚！

精彩預告最終場8月23日(週日)將在成美幸福大廳演出，壓軸的是台中知名兒童偶劇小青蛙劇團〈傑克與魔豆〉的童話故事，邀請在地鄉親和外縣市的民眾兜陣來免費看演出又能拿贈品！

▲頂新和德文教基金會將於23日邀請小青蛙劇團演出。（圖／頂新和德文教基金會提供）

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