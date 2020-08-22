護身符消失30分鐘！　走出門口「小孩」拉他：帶著，保護你的...一看包嚇壞

▲媽媽在廟裡祈求的護身符。（圖／黃姓網友授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者劉亭／綜合報導

每年鬼門開的時間又到了，這時有靈異體質的人們，都會特別小心。一名網友就分享了自己在泰國的親身體驗，原本花了半小時找遍各處，都找不到媽媽求來的護身符，但出門走了約30秒，突然聽見小孩聲音「帶著，保護你的」，就突然在包包內找到了。

黃姓網友於「靈異公社」分享，因為自己工作時常需要出國，信奉道教的媽媽都會幫忙求護身符，他都會乖乖帶在身上，而平時祭拜的石門聖明宮三太子也常常指示，「在國外晚上不要亂跑」。

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但在2年前一次到泰國比賽的時候，黃先生跟朋友們約好一起去體驗有名的泰國浴，但是那一天晚上，他跟朋友一起把所有包包、各種口袋都翻遍了，卻怎麼都找不到這個護身符。

▲飯店示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

因為已經找了半個小時，不想再耽誤大家的行程，黃先生放棄尋找，準備前往大廳與大家會合，但才走大約30秒，突然感覺包包被拉了一下，接著聽到一名小孩聲音說「帶著，保護你的」

黃先生回頭一望，卻發現後面跟本沒人，但一打開包包就發現，原本遍尋不著的護身符就躺在那裏，讓他當場大叫，隊友們也都相當驚訝，紛紛討論可能是三太子特地送來的，最後原本要去的泰國浴探險也取消了。

網友們也紛紛討論，「三太子對你真好」、「三太子就是警告你不要偷偷洗」、「好好喔，都有神明在顧。記得多去祂的廟宇宮殿参拜，香火過一下香爐，祂會更高興」、「三太子表示你不要亂搞，我都有在注意」。

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