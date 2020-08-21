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「42人詭異蒙眼團」不發一語沿懸崖走！消防員勸撤　領隊：我研判很安全

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42人颱風天「蒙眼行走懸崖邊」！消防員勸撤離　領隊竟回：我研判很安全

▲42人蒙眼走懸崖邊，詭異行動不發一語。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

中國廣東消防隊20日下午3時許獲報，稱海岸線上有人在颱風天登山，消防隊翻越幾個山頭才找到這群人，但這40多人被發現時都戴著眼罩且一聲不吭，看起來相當詭異，經警方訓誡，這名自稱是深圳登山運動協會會員的領隊才帶著40多人撤離。

根據陸媒報導，南澳森林消防隊接獲通報，東西涌海岸線上有一群人在颱風天登山，消防員透露，這群人被發現時，每個人都戴著眼罩，且一聲不吭。當時風很強，而旁邊就是200多公尺深的懸崖，這40多人不知道在進行什麼活動，相當神秘。

42人颱風天「蒙眼行走懸崖邊」！消防員勸撤離　領隊竟回：我研判很安全

消防員勸說團隊撤離，不過自稱是深圳登山運動協會會員的領隊表示，他研判是安全的；但消防員表示，依照多年救援經驗，颱風天風力逐漸增強，且全市發布藍色颱風預警，「這夥人在山頂上蒙著眼站的密密麻麻的，稍不留神可能會造成群體受傷，我們再怎麼想辦法，也要把這夥人拉下來。」最終，在警方訓誡下，領隊帶領40多人安全撤離，劇理解，該活動是某公司組織的員工培訓。

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