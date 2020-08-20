醉屍被撞成死屍！沖繩氣候太宜人　1年7221人喝醉就躺路邊睡

▲沖繩氣候太舒服，導致許多民眾喝醉就愛「路上寢」，讓警方超困擾。（圖／沖繩縣八重山警署）



記者王佩翊／編譯

日本飲酒文化盛行，不分男女老少，每到夜晚更能在路邊看到許多人喝到爛醉直接躺在路邊睡覺，然而更誇張的是，甚至還有人會直接睡在大馬路上，十分危險。沖繩警方表示，光是2019年內，沖繩縣就接獲7221件醉漢躺在路邊睡覺的通報，其中有部分民眾更是直接睡在馬路正中央，還有多人因此慘死輪下。

根據《每日新聞》報導，日本將醉漢躺在路邊的行為稱作「路上寢」，然而沖繩疑似是因為氣候較為溫暖，因此路上寢的行為更加嚴重。目前在沖繩縣警擔任本部長的宮澤忠孝表示，自己2019年12月到職，但是在他來沖繩報到前，從來沒聽過「路上寢」這個詞，可以說是沖繩的「特有風景」。

根據沖繩縣警方統計，2019年縣內就曾接獲7221件路上寢通報，不只有人睡在人行道上，還有人直接睡在大馬路正中央。事實上，由於醉漢躺在路邊時間通常都是視線昏暗的晚間，因此十分危險。據悉，2019年就有16人因此發生車禍，其中3人被撞死。

即便今（2020）年新冠肺炎疫情肆虐，政府不斷呼籲減少外出，警方在1到6月仍然接到2702件的路上寢通報，其中有2人發生交通意外，更有人的東西因此遭到偷竊。據悉，有好心人想要叫醒路上寢的醉漢，反而會被痛罵，甚至被誣陷偷竊，讓警方不堪其擾。