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紳士老公「得不到」就殺掉！她烈焰焚身含恨亡…爸媽哭斷腸：他藏得很深

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▲▼新婚3個月，新娘葬身火海，兇手竟然是老公。（圖／翻攝自看看新聞）

▲新婚3個月，新娘葬身火海。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一棟老透天今年3月發生火災，導致一名27歲的劉姓人妻葬身火海。可是警方勘查現場卻發現，死者脖子上竟插著一把刀。據悉，她是名校高材生，浦東某重點國小優秀教師，新婚才3個月就成焦屍。最終，兇手身分曝光，就是她的新婚丈夫，一名英國紳士「海歸」。

據《看看新聞》報導，2020年3月20日上午，上海彭平公路上的一場大火驚醒了許多左鄰右舍的居民，熊熊大火從一處民居的2樓主臥內冒出。這是死者劉姓人妻的娘家，事發時她的父母都去上班了。

得知消息，父母趕回，47歲的劉父三番兩次想要衝進著火的房子，被人死死拉住。很快，消防人員撲滅大火，從現場搜尋出年僅27歲的劉女，但發現她已不幸身亡。而且警方勘查現場發現，死者的脖子上插著一把尖刀，這竟是一起兇殺案！

▲▼新婚3個月，新娘葬身火海，兇手竟然是老公。（圖／翻攝自看看新聞）

▲兩人婚照。（圖／翻攝自看看新聞）

隨後，警方確認兇手是死者的新婚丈夫嚴豪傑。當天，他殺人回家後，被他的父親帶到泥城派出所投案自首，隨後他因涉嫌故意殺人和縱火被刑事拘留。

在劉女父母眼裡，女兒乖巧、勤奮、努力，畢業後在國小當老師，受人尊敬、工作努力，從小到大從不需要人操心。

父母心痛表示，女兒和嚴豪傑是經朋友介紹認識後，談婚論嫁的。2018年1月兩人相識，2018年11月23日訂婚，2020年1月1日辦婚宴。但是，他們對嚴豪傑從事什麼具體工作並不清楚。

在今年1月1日當天的結婚影片中，劉母還笑瞇瞇將女婿迎進家門。案發前幾天，小夫妻倆在女方父母家、即後來被縱火的房屋內，嚴豪傑喂妻子吃草莓，他從不直呼妻子的姓名，口口聲聲稱呼為「寶寶」。

這樣的「恩愛」讓劉女父母無法理解，為什麼嚴豪傑會下得了狠手把妻子殺害。也因此，他們認為，嚴豪傑平時表現得很老實本分，其實「藏得很深」、「笑裡藏刀」，賭博、借高利貸這樣的「前科劣跡」甚至是案發後知道。

▲▼新婚3個月，新娘葬身火海，兇手竟然是老公。（圖／翻攝自看看新聞）

▲死者一生超級優秀。（圖／翻攝自看看新聞）

劉母愧疚地責怪自己錯把「豺狼」引進家門，「我們不知道啊！所以我把女兒葬送了……，如果我知道的話，我也不會把女兒嫁給他的！」

據嚴豪傑供述，3月20日早上8點多，他買了早飯，開著BMW來到岳父家樓下，看到在臥室的妻子還未起床。

受疫情影響，新婚的小倆口沒有住到婚房，而是在雙方父母家兩邊住。出事前一天和當天，劉女為方便給學生上網課住在娘家。當時，嚴豪傑把早飯放在樓下，上樓找到妻子，開口就要25萬（人民幣，人民幣）。

這時，因為劉女追問用來幹嘛，嚴豪傑不得已承認，自己沉迷於賭博，還借了高利貸。原本，她只知道，丈夫家裡有錢，本人去英國留過學，現在得知的事實「如同晴天霹靂」。

▲▼新婚3個月，新娘葬身火海，兇手竟然是老公。（圖／翻攝自看看新聞）

▲死者脖子插著一把刀。（圖／翻攝自看看新聞）

劉女拒絕了嚴豪傑的要求，表示嚴豪傑的父親得了癌症，已經晚期，這筆錢得留著應急。他得不到錢，下樓拿早飯，可上樓的時候，手裡卻提著一把尖刀，「我本來想嚇唬嚇唬她，可頭腦一熱……。」

嚴豪傑朝著妻子捅了3刀，滿手是血，他下樓洗乾淨手再上樓，點燃了房子毀屍滅跡……。看守所裡，他不知是算狂妄還是絕望，不斷強調，「我就想快點給我槍斃，怕死有什麼好怕的，死就死。」

在看守所裡的嚴豪傑，第一次得知，他不是父母親生的，是一個被抱養的孩子，如果不是殺人，這個秘密或許一輩子都不會知道。

嚴豪傑的父親說，他們夫婦倆以前有過一個兒子，11歲得白血病死了，後來妻子懷孕又流產，迫不得已，領養了一對安徽夫婦的孩子。當時抱回來的時候，孩子才幾個月大，或許是出於補償心理，他們把所有的心血都傾注到這個孩子身上。

▲▼新婚3個月，新娘葬身火海，兇手竟然是老公。（圖／翻攝自看看新聞）

▲3個月就變焦屍。（圖／翻攝自看看新聞）

嚴父說，他們花了大筆錢，從孩子小學到高中，一路讓他就讀私立學校；兒子高考不理想，讀了一段時間不想讀了，就去了英國留學，結果畢不了業回來也找不到工作，後來迷上賭博，借高利貸還賭債。嚴父知道後，陸續幫他還了200多萬賭債。

最後，嚴父對兒子說，「你改過自新，找個人結婚吧。」嚴豪傑跪著答應悔改，於是一家人瞞著兒子的種種劣跡，讓他和劉女結了婚，沒想到最終還是以悲劇收場。

而在看守所裡的嚴豪傑，得知自己是父母領養的孩子之後，除了有點驚訝，更多是漠然，「現在這種提審，除了讓我難過一下，改變不了我內心任何想法，我拜託你們……，我應該死了。」

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