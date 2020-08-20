母偷看手機得知未成年女兒遭誘騙賣淫　大叔「每月2萬」啪啪

▲小美被朋友介紹賣淫。（示意圖，非當事人／CTWANT提供）

中國江蘇一名婦人為了想避免女兒小美（化名）誤入歧途，因此偷看她的微信聊天記錄，想藉此更了解他的生活圈，沒想到竟發現女兒被誘騙賣淫，趕緊報警。

根據《現代快報》報導，一名婦人日前到派出所報案，表示之前偷看自己女兒的微信和QQ社群聊天記錄，竟意外發現女兒和陌生人互傳曖昧訊息，擔憂女兒是遭到誘騙賣淫。

警方獲報展開調查，發現小美因為之前和父母吵架，跑出門和4名友人相聚，結果朋友就介紹並撮合小美和2名44歲趙姓男子和31歲馬姓男子相識。警方從對話紀錄中發現，趙男開價1個月5000元人民幣（約新台幣2.2萬元）和小美性交易，馬男也曾和小美連續2天發生多次性關係。

警方依法將涉嫌介紹賣淫的4名友人處以刑事拘留，趙男和馬男2人也因為買春，被處行政拘留10天，小美則因為尚且年幼，不予以行政拘留10天的懲罰。

網友紛紛留言「有多缺心眼，才會找這麼小的姑娘」、「這年紀都能當人家爸爸了，還下得了手？」、「小女生太傻了」。

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