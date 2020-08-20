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美國「新航母艦載機」計畫啟動　作戰半徑超過1000海里

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▲新型戰機作戰半徑比F-35多300海里。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲新型戰機作戰半徑比F-35超過300海里左右。（示意圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

 實習記者劉雪兒／綜合報導

美國海軍經過10年的斷斷續續，終於啟動了近20年來的計畫，目前成立了一個新項目辦公室，並於工業界進行了早期討論，致力研製一種作戰半徑超過1000海里的新艦載機，雖然五角大廈面臨預算吃緊，但為了應對俄羅斯，還有中國在印太戰區的威脅，正嘗試圖適應的新防禦戰略。

根據USNI News報導，海軍負責採辦的主任詹姆斯（James Geurts）告訴媒體說，海軍航空系統司令部（NAVAIR）最近成立了「下世代空優」（Next Generation Air Dominance, NGAD）項目辦公室，目前正在草擬該計畫和收購方式的大綱，預計將耗資數十億美元，來取代F/A-18E/F「超级大黄蜂」（Super Hornet）和EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機，並於2030年逐漸加入戰隊，擴展艦載飛行聯隊和新相關性的艦隊核動力航母。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員柯拉克（Bryan Clark）指出，服務正朝著追求「載人戰機」的方向發展，並加入F-35C戰機所具備的性能，不過將會隨著技術更新和擴法範圍而升級。他還說，當這同性質的能力向前推進時，將它們植入一個圍繞21世紀模型設計的建築中，就可以對所有的傳感器輸入，在無縫接軌的情況下更好的與飛行員互動，並將更多的自主操作整合一起，因此與F-35相比，飛行員實際上是在操作電腦。

他還補充說，美軍收到建議，希望能結合洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35戰機和波音F/A-18戰機，並在生產線上衍生設計作為第六代戰機。不過他認為這並不是一個好主意，因為預算無法向之前一樣有彈性，且F-35的作戰半徑為700海里，而海軍更希望研製一種半徑超過1000海里的新戰機。

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