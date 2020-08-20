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美航空國民兵換新戰機　俄勒岡首接收最新F-15EX「先進鷹」

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▲▼F-15EX先進鷹式(Advanced Eagle)。（圖／翻攝自波音官網）

▲美國將全面把老化的F-15C/D戰機汰換為F-15EX先進鷹式(Advanced Eagle)。圖為F-15EX先進鷹（圖／翻攝自波音官網）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國空軍日前公佈，將用F-15戰機的最新型號F-15EX「先進鷹」全面取代已逐漸老化的F-15C/D戰機，俄勒岡州的空軍國民警衛隊（ANG）將成為首支接收F-15EX的換訓與作戰單位，而波特蘭基地的第142聯隊也預計在2023年成為第一個F-15EX作戰中隊。

根據美國空軍新聞報導，美國空軍與航空國民兵的F-15C/D機隊已有40多年的歷史，面臨屆壽問題，而由波音公司所推出的F-15EX「先進鷹」則被視為接班的「最佳選擇」。今年空軍發布的2020年財政預算，先編列8架新的F-15EX戰鬥機，以取代老化的F-15C/D/E，每架約為1.25億美元，而在2021年，預計再編列採購12架新造的F-15EX戰鬥機。

F-15EX擁有推力更強大的發動機，提供驚人的速度和加速能力，使飛行員能夠更快地到達目標。任務電腦也會全面更新，核心處理器將能夠處理每秒870億條指令，是目前世界最快的任務電腦，搭配全面觸控平板的座艙，可協助飛行員對環境的理解，減少工作量，使得F-15EX更好操作。

另外，F-15EX的武器攜掛量也將進一步提升，裝載荷達2萬9500磅（13.275噸），可以攜帶全套的空對空、空對地和空對海的各種打擊武器。並透過內部整合式的電子戰裝備，提供全方位的電戰保護，並與其他電子預警器、紅外線預警器即時通信，以提高生存能力。

空軍國民兵第173戰鬥機聯隊司令傑弗•愛德華茲（Jeff Edwards）上校表示，「這對於第173戰鬥機聯隊來說是個好消息，作為F-15EX的正式培訓單位是一項巨大的榮譽，我們擁有光明的未來。」同時也感各層面領導人的大力支持，未來他們將繼續追求卓越，以完成使命。

目前，麻薩諸塞州的巴恩斯基地、加州的弗雷斯諾優勝美地基地，以及路易斯安那州紐奧良的海軍海軍航空站聯合儲備基地，都將是汰換戰機的目標。

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