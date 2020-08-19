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石頭神像失而復得　白河警鍥而不捨逮獲62歲慣竊

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▲62歲陳姓慣竊屢屢藉前往台南東山區偏遠山區萬善爺廟、土地公廟拜拜之際，多次趁機竊取各廟方石頭神像、茶水處公用物品等，被台南市白河分局警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲62歲陳姓慣竊屢屢藉前往台南東山區偏遠山區萬善爺廟、土地公廟拜拜之際，多次趁機竊取各廟方石頭神像、茶水處公用物品等，被台南市白河分局警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

62歲陳姓慣竊自2019年起，屢屢藉前往台南東山區偏遠山區萬善爺廟、土地公廟拜拜之際，多次趁機竊取各廟方石頭神像、茶水處公用物品等，自認為神不知鬼不覺，近期又故技重施，被台南市白河分局警方循線查獲，起獲石頭神像贓物，目前查出涉案4起依法送辦。

▲62歲陳姓慣竊屢屢藉前往台南東山區偏遠山區萬善爺廟、土地公廟拜拜之際，多次趁機竊取各廟方石頭神像、茶水處公用物品等，被台南市白河分局警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市東山區山明水秀，名勝廟宇林立，陳嫌於2019年多次行竊得逞，因廟方認為損失不大故均未報案。警方直至2020年4月份前往東山區某廟宇欲偷取香油錢時，為廟方監視器拍下影像，惟監視器僅拍下模糊男子身影，但是秉持「偵破是最有效預防」精神，逐一清查過濾進出之車輛，釐清比對可能犯案對象，查訪中進而獲知尚有其他廟宇遭竊受害，也藉由各廟宇管理人員及查訪周邊住戶，逐一拼湊鎖定陳嫌涉案。

▲62歲陳姓慣竊屢屢藉前往台南東山區偏遠山區萬善爺廟、土地公廟拜拜之際，多次趁機竊取各廟方石頭神像、茶水處公用物品等，被台南市白河分局警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳嫌在警方調查詢問之初雖矢口否認，惟見警方提出之具體事證後，終坦承犯案4起，並交出各式行竊所得物品，讓各廟宇對白河警方鍥而不捨之偵辦精神稱讚不已，並一同至派出所歡喜迎回神明。

▲62歲陳姓慣竊屢屢藉前往台南東山區偏遠山區萬善爺廟、土地公廟拜拜之際，多次趁機竊取各廟方石頭神像、茶水處公用物品等，被台南市白河分局警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局指出，轄區名勝古蹟及廟宇多，平日香火鼎盛，但或許多認為神明處所無人敢偷，防盜措施較為鬆散，致使宵小有機可趁。這次陳姓犯嫌雖落網並以竊盜罪嫌送辦，但警方研判其應尚有涉嫌其他案件，也呼籲各廟宇如有類似香油錢或廟方公物遭竊案件，可與白河分局偵查隊聯絡（電話：06-6852080）；此外也提醒民眾如有發現可疑人事物，可立即撥打110報案，警方也會立即到場處理及服務。

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