　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「35公分軍刀狂刺」老父死在血泊中！　兒爬窗墜樓身亡...母親房內熟睡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港發生弒父事件，才過一夜就2死1傷。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲香港發生弒父事件，才過一夜就2死1傷。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

圖文／香港01

香港西營盤發生倫常慘劇。今日凌晨（17日）時分，高街富裕大廈一單位，一名44歲男子疑與78歲父親於廳中爭執，其後有人取出Rambo軍刀捅向老父，父親走避不及中刀亡，兒子則攀窗墮樓身亡。

警方今午交代案件時表示，警員到事發單位調查時，發現單位有大量血跡﹑一遍凌亂，並於現場檢獲一把35公分的軍刀，而78歲的父親則倒臥血泊當中，身上有兩處刀傷，相信事發前有人曾發生爭執。案件目前列作「謀殺」及「自殺」，由西區重案第二隊跟進調查。

警方今早繼續在上址進行調查，檢走涉案的軍刀；另外，葬儀社人員亦到場將屍體移走。據了解，肇事單位住有一家三口，昨晚深夜戶主夫婦曾因事爭吵，其後演變成父子口角爭執，母親稍後返回睡房入睡，不料凌晨發生父被捅死、兒子墮樓慘劇。

▲香港發生弒父事件，才過一夜就2死1傷。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

父胸口腹部中刀　倒臥血泊中

西區警區助理指揮官（刑事）警司冼國明表示，事發於凌晨零時30分，上址有街坊發現事發單位有爭執聲響遂通知保安，保安其後在後巷發現一名44歲男子倒臥地上，救護人員趕到現場，發現事主頭部重創失去知覺，當場證實身亡。

警方其後到事發單位調查，於大廳發現墮樓男子的78歲父親倒臥在血泊中，胸口近心臟及腹部兩處均有刀傷，分別長約4公分及13公分，救護人員立即將該名男子送往瑪麗醫院救治，惜及後證實身亡。警方調查涉事單位時，發現單位有大量血跡﹑一遍凌亂，相信有人曾發生爭執，並在場發現一個長約35厘米﹑沾滿血跡的軍刀，相信是案件中的兇器。

冼國明指，事發時墮樓男子的母親正於單位內熟睡，由於案件事出突然，女子被送往醫院有待觀察。他續指，屍體稍後將會作解剖驗屍，目前案件由西區重案第二隊跟進調查。據了解，該名墮樓兒子從事通訊行業，沒有精神病記錄。

▲香港發生弒父事件，才過一夜就2死1傷。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）


犯罪學家：憤怒掩蓋親密關係

香港城市大學犯罪學教授黃成榮表示，人無法控制憤怒，衝動之下或會以暴力傷害對方，當衝突發生時憤怒容易掩蓋一切，產生仇恨及暴力，即便是對象是親人，憤怒亦會掩蓋親密關係，但他表示產生殺念屬極端例子，其動機仍要仍有視乎疑兇的背景﹑性格﹑工作上等等，以及雙方衝突期間是否曾被挑釁。

事發後兇手亦墮樓身亡，黃成榮表示兩件事若於短期內發生，不排除對方行兇時已抱有「同歸於盡」的想法，而非「畏罪自殺」，因後者多曾進行思考，認為無法面對自己的過錯﹑其餘家人等原因，因此選擇自盡。他提醒，當無法控制自己情緒時，當下應離開衝突現場，避面衝突升級﹑因失去理智作出傷人行為，待情緒平復後才再次討論事件。

▲香港發生弒父事件，才過一夜就2死1傷。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

►戴口罩更要保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
南投15.6億「護理師」正面曝光！台彩打臉爆料　命理專家回應
排七星級金筍廁所順便買彩券！新北女中15.6億包60萬大紅包
瘋傳34分鐘性愛片引退！　日第一美胸女大生改名近況曝
「嬌小身影」墓碑旁彎腰 　她一看畫面淚崩：女兒回來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美售台66架F-16　陸：嚴重損害中國主權和安全利益

「35公分軍刀狂刺」老父死在血泊中！　兒爬窗墜樓身亡...母親房內熟睡

廣東新增6本土！3人為超市員工　鍾南山：或與被污染食品有關

港版國安法後擔心被制裁！　香港市民預約開戶「甘願等2周」

大樓飄下鈔票雨！媽媽打開窗戶通風　回頭驚見2歲兒瞬間撒完4萬元

「女神」約會多人！　22歲男深夜上門心軟了...多刀狂砍「床上室友」

對面大樓驚見…白T男「單穿內褲」緊貼外牆　下秒20多樓墜下變形亡！

12人在火鍋店相繼暈倒　原因竟然是「夏天吹冷氣」害的！

香港全民檢測31日實行！　港府：樣本結果「完成就銷毀」不會送出

嘉陵江洪峰過境！　市區「變大池塘」全淹了...2.8萬人緊急撤離

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

美售台66架F-16　陸：嚴重損害中國主權和安全利益

「35公分軍刀狂刺」老父死在血泊中！　兒爬窗墜樓身亡...母親房內熟睡

廣東新增6本土！3人為超市員工　鍾南山：或與被污染食品有關

港版國安法後擔心被制裁！　香港市民預約開戶「甘願等2周」

大樓飄下鈔票雨！媽媽打開窗戶通風　回頭驚見2歲兒瞬間撒完4萬元

「女神」約會多人！　22歲男深夜上門心軟了...多刀狂砍「床上室友」

對面大樓驚見…白T男「單穿內褲」緊貼外牆　下秒20多樓墜下變形亡！

12人在火鍋店相繼暈倒　原因竟然是「夏天吹冷氣」害的！

香港全民檢測31日實行！　港府：樣本結果「完成就銷毀」不會送出

嘉陵江洪峰過境！　市區「變大池塘」全淹了...2.8萬人緊急撤離

一領薪水就上繳！爸媽嫌「不會管錢」全收走　他一天只領300元：當我小學生

啊卡住了！呆萌金「寶貝紙捲」浮空中　爸心揪一下：我的車...

美售台66架F-16　陸：嚴重損害中國主權和安全利益

南投15.6億「護理師」正面曝光！台彩打臉爆料說　命理專家回應了

宋兆文／首戰即終戰　馬英九沒錯！

陳玉珍將赴東沙島考察　張宏陸：花公帑偽出國…給國防添風險

奇美博物館開創新體驗　「時間的房間」帶您穿越百年進入畫作歷程

廟宇前公然聚賭！士地公伯託夢信眾：該管一管了...警逮15人

Villa露營帳有專屬發呆亭！四人帳每人500元　墾丁海濱露營營位價格一次看

響尾蛇陳聖平背號選73全因爸爸　張進德餵球練打收穫多

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

大陸熱門新聞

外婆3缺1打麻將！　11月孫全臉通紅死掉...媽崩潰昏倒

鮮肉尪2年「走鐘變五花肉」　妻嘆「坐2次月子」…曬崩壞照互取暖

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

71歲猛男持續播種生11子！一票後宮最小20歲

正妹脫光逛名校！4分鐘影片瘋傳

裸女胸腹中刀皮肉開花趴地板　警員趕到開3槍

前大胃王爆吃播界秘辛！催吐、假吃超普遍

23歲歪臉女大蛻變！瓜子臉超清秀

吃播界迎末日！美女大胃王急避風頭

12歲男孩家中遭吊死　曾逃家求救「回去會被打死」　

4號洪水剛過　陸水利部：5號要來了

結婚57年連「雞蛋、菜刀」都AA制　老夫妻終於離婚了

共軍與藥廠研發！中國首支新冠疫苗獲專利

嘉陵江洪峰過境！　市區全淹了...2.8萬人緊急撤離

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

賓士加300害慘！加油員要多問3字

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

打雷浪浪進店發抖　店家反應超暖

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面