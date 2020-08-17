「35公分軍刀狂刺」老父死在血泊中！　兒爬窗墜樓身亡...母親房內熟睡

▲香港發生弒父事件，才過一夜就2死1傷。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

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香港西營盤發生倫常慘劇。今日凌晨（17日）時分，高街富裕大廈一單位，一名44歲男子疑與78歲父親於廳中爭執，其後有人取出Rambo軍刀捅向老父，父親走避不及中刀亡，兒子則攀窗墮樓身亡。

警方今午交代案件時表示，警員到事發單位調查時，發現單位有大量血跡﹑一遍凌亂，並於現場檢獲一把35公分的軍刀，而78歲的父親則倒臥血泊當中，身上有兩處刀傷，相信事發前有人曾發生爭執。案件目前列作「謀殺」及「自殺」，由西區重案第二隊跟進調查。

警方今早繼續在上址進行調查，檢走涉案的軍刀；另外，葬儀社人員亦到場將屍體移走。據了解，肇事單位住有一家三口，昨晚深夜戶主夫婦曾因事爭吵，其後演變成父子口角爭執，母親稍後返回睡房入睡，不料凌晨發生父被捅死、兒子墮樓慘劇。

父胸口腹部中刀 倒臥血泊中

西區警區助理指揮官（刑事）警司冼國明表示，事發於凌晨零時30分，上址有街坊發現事發單位有爭執聲響遂通知保安，保安其後在後巷發現一名44歲男子倒臥地上，救護人員趕到現場，發現事主頭部重創失去知覺，當場證實身亡。

警方其後到事發單位調查，於大廳發現墮樓男子的78歲父親倒臥在血泊中，胸口近心臟及腹部兩處均有刀傷，分別長約4公分及13公分，救護人員立即將該名男子送往瑪麗醫院救治，惜及後證實身亡。警方調查涉事單位時，發現單位有大量血跡﹑一遍凌亂，相信有人曾發生爭執，並在場發現一個長約35厘米﹑沾滿血跡的軍刀，相信是案件中的兇器。

冼國明指，事發時墮樓男子的母親正於單位內熟睡，由於案件事出突然，女子被送往醫院有待觀察。他續指，屍體稍後將會作解剖驗屍，目前案件由西區重案第二隊跟進調查。據了解，該名墮樓兒子從事通訊行業，沒有精神病記錄。



犯罪學家：憤怒掩蓋親密關係

香港城市大學犯罪學教授黃成榮表示，人無法控制憤怒，衝動之下或會以暴力傷害對方，當衝突發生時憤怒容易掩蓋一切，產生仇恨及暴力，即便是對象是親人，憤怒亦會掩蓋親密關係，但他表示產生殺念屬極端例子，其動機仍要仍有視乎疑兇的背景﹑性格﹑工作上等等，以及雙方衝突期間是否曾被挑釁。

事發後兇手亦墮樓身亡，黃成榮表示兩件事若於短期內發生，不排除對方行兇時已抱有「同歸於盡」的想法，而非「畏罪自殺」，因後者多曾進行思考，認為無法面對自己的過錯﹑其餘家人等原因，因此選擇自盡。他提醒，當無法控制自己情緒時，當下應離開衝突現場，避面衝突升級﹑因失去理智作出傷人行為，待情緒平復後才再次討論事件。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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