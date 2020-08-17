前檢察長涉關說將退休　基層怒「別讓他享殊榮」籲速辦彭坤業調任案

▲前桃園地檢檢察長彭坤業將退休，檢改團體呼籲法務部盡速處理彭的不予連任主任案。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前桃園地檢署檢察長彭坤業因在去年壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案中，被傳出指示公訴檢察官促成認罪協商，遭疑關說案後，法務部將他調職轉任高檢署主任檢察官，職期會上個月已審查決議「不予連任」，但案子至今沒送檢審會，如今傳出彭已申請將在8月27日退休，劍青檢改對法務部疑似拖延送案，讓彭以具「崇高殊榮」的主任之姿退休感到憤怒失望。

以下為劍青檢改聲明全文

請法務部從速於8月26日前加開檢審會 審議通過彭坤業主任調任檢察官案

一、彭坤業主任接受陳情處理違失之事件，自去(108)年3月21日爆發， 部長竟於同月27日將其調離現職並轉為高檢署主任，維持崇高殊榮，迄今一年半更穩若泰山，嚴重打擊基層士氣。儘管各界反對聲浪大，基層屢經催促，法務部仍無具體進展，據聞彭坤業主任已報請於今年8月27日以主任之姿退休，令基層檢察官深感憤怒，對檢察高層及法務部高層之作為極度失望。

二、依《高等檢察署以下各級檢察署及其檢察分署主任檢察官職期調任辦法》第4條之規定，職期審查會之審查結果，認為不予連任者，應由法務部提出於法務部檢察官人事審議委員會（以下簡稱檢審會）審議調任檢察官。

從而該審議結果，毋庸法務部長之同意或核定。據109年8月14日檢審會開會內容始知，職期審查會早已作出彭坤業主任「不予連任」之審查結果，且據悉該決議早已於7月中作出，7月底即報送法務部，為何均未報送檢審會？迄今為何依然拖延？眼見彭坤業主任已報請退休，法務部是否刻意藉行政作業程序拖延？

三、為杜悠悠之口，並端正檢察風氣，塑造公平人事環境，請法務部勿再拖延，盡速於8月26日前召開檢審會，對職期審查會所作出彭坤業主任「不予連任」之結果進行審議(目前僅剩10天)。否則，請立即公告職期審查會歷次開會、報送法務部、法務部處理情形之所有日程，為何會拖到來不及？是否刻意拖延抑或人為疏失？均應查明公告，以昭公信。

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