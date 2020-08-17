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影／71歲總統沙灘受訪「突然跳海」！神救翻船落水妹　勇猛泳姿曝光

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▲▼ 71歲的葡萄牙總統馬塞洛·雷貝洛·德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）跳下海中救人。（圖／翻攝自推特）

▲ 71歲的葡萄牙總統跳海救人。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

71歲的葡萄牙總統馬塞洛·雷貝洛·德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）日前在沙灘上接受記者採訪，但眼光銳利的他看到海中似乎有人溺水，於是不顧記者就立刻跳下海中救人，相當英勇！後來一名男子騎著水上摩托車支援幫助，總統也將功勞歸給男子，還稱他是「愛國人士」。

綜合葡萄牙媒體《20分鐘》、《新浪網》報導，葡萄牙總統原本是在海濱城市休假，同時調查研究該如何深度發展旅遊業；事發當時他正在沙灘上接受電視台的記者採訪，但突然瞄到海面上有一艘小船翻船，於是急忙跳下海，游到小船旁，試圖營救兩名落海的女子。

被留在沙灘上的記者將全程用手機拍下，影片中可以看到一名男子也發現此事，趕緊騎著水上摩托車前往支援，最後總統和兩名女子都安然無恙回到岸上，被數十位民眾包圍，許多網友對於總統的奮不顧身都覺得相當英勇。

▲葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）。（圖／達志影像／美聯社）

總統事後也對此事做出回應，他表示兩名落水女子其實是來自另外一個海灘，但因為洋流很大才被拉向自己所在的海灘，而且上不了船也無法游泳，「這就是潮流的力量。」他並把救人的功勞歸給騎海上摩托車的男子，表示遇到愛國人士的幫助。

報導指出，葡萄牙總統雖然已經71歲，但他是名游泳愛好者，還曾多次在游泳比賽中奪得冠軍，身手非常矯健，一點也不輸給年輕人。

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