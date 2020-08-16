社區新鄰居飄臭味出入複雜　警盯上活逮2男「行動販毒」

▲警方埋伏逮獲自外駕車歸來2毒蟲（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市楊梅警分局接獲情資，某社區近期搬來住戶出入份子複雜，而且不時從屋內傳來臭味及吵雜聲，警方在15日深夜埋伏，見該戶張、黃2男自外駕車停於社區前，立即上前喝斥不准動，並在車內查獲毒品愷他命及毒品咖啡包，及販毒所得30餘萬元，警方調查發現2人皆為毒品人口，且為防範警方查緝及便利販毒竟以車輛作行動販毒車。

▲▼張、黃2人將毒品藏在車內遮陽板上方夾縫來規避查緝，但仍難逃警方法眼。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅派出所日前接獲地方民眾情資反應，轄內一處社區新搬來的某住戶出入份子複雜，戶內時不時會飄散臭味及妨害安寧，不堪其擾。所長林育成15日深夜帶班前往查察埋伏，見該戶年輕人從外返回，汽車怠速停於社區前，上前喝斥不准動。實施盤查現場2男，皆為毒品人口，其中一名張姓男子還是妨害風化通緝犯。

▲查獲販毒不法所得30餘萬元。（圖／楊梅警分局提供）

員警在車內遮陽板上方夾縫內找到毒品，共查扣毒品愷他命毛重102.36公克、毒品咖啡包毛重5.84公克及販毒不法所得30餘萬現金，懷疑是張、黃2男就是以車子為行動販毒，機警躱過警方查緝，又可隨時機動販毒，在訊後依法移送偵辦。

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