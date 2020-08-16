美軍EP-3E偵察機挑戰極限再靠近！　僅離中國93公里

▲美國EP-3E電偵機離中國越來越近，距離領海基線只剩下38浬。（圖／翻攝自SCSPI推特）

實習記者簡立宇／綜合報導

北大研究平台「南海戰略態勢感知計畫（SCSPI）」頻繁發布美軍在周邊海域的動態，15日又在推特上發文，直指「美國EP-3E電偵機」距離廣東福建最短距離只有50.19浬（約92.95公里）。這是繼7日的109.67公里後，又更踏進一步，擺明就在挑戰中國的忍耐極限。

追蹤該研究平台的發文，平均每天都會發布1到3篇不等的貼文，光14日就貼了3篇，其中一篇指美國「疑似」侵入台灣領空，還有一篇提到EP-3E電偵機在台灣南北出現，P-3C反潛巡邏機甚至只距離福建領海基線43浬，也就是距離福建55浬。

在15日晚間11點半左右發布的貼文，指出美軍「僅在過去三天內，已經累計派出包括P-8A、P-3C、RC-135及EP-3E在內至少7架次各型偵察機，前往台灣周邊進行持續偵察」，如此頻繁的偵察活動，甚至多次進入台灣的防空識別區邊緣。

外交部發言人趙立堅也在14日的例行記者會上強調，台灣是中國不可分割的一部分，「戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動」。

▼EP-3E疑似在14日進入台灣領空。