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堆高機害重機摔車波及清潔員！騎士遭求償55萬：阿姨開大絕　律師說話了

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堆高機迴轉害重機摔車波及清潔員！騎士遭求償55萬：阿姨開大絕　律師說話了。（圖／東森新聞）

▲律師表示，堆高機本身行駛在道路上，就已違反《道路交通安全處罰條例》。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名重機騎士騎在路上，突然有一輛堆高機違規迴轉，導致他撞上後又波及到一旁的女清潔員。騎士表示，清潔員受到驚嚇，事後指因開刀、加上不能工作等，要求賠償55萬，讓他非常火大，認為明明是堆高機駕駛有錯在先。對此，律師表示，肇責在堆高機，應由堆高機駕駛負損害賠償責任。

根據重機騎士PO在「爆料公社」臉書社團的行車記錄器影片，事發地點位於桃園市平鎮區龍安路，只見騎士撞倒了清潔員的推車，讓對方嚇到腿軟，單膝跪地幾乎爬不起來，他立刻報警叫救護車。

重機騎士表示，車禍發生於今年5月，事後開調解委員會時，66歲打掃阿姨一開始就開大絕招，拿出1張A4紙，之後沉默不語，從頭到尾都由陪同的鄰長上場，「也是我們的噩夢開始」；對方求償35萬醫藥費加20萬精神賠償，一共55萬元。他說，堆高機駕駛則反咬他「危險駕駛」，讓他反控，「你不違規上路，我會撞到你嗎？」

堆高機迴轉害重機摔車波及清潔員！騎士遭求償55萬：阿姨開大絕　律師說話了。（圖／東森新聞）

▲▼清潔婦人被波及，當場腿軟跪地。（圖／東森新聞）

堆高機迴轉害重機摔車波及清潔員！騎士遭求償55萬：阿姨開大絕　律師說話了。（圖／東森新聞）

根據重機騎士PO出桃園市警局的「道路交通事故初步分析研判表」，提到堆高機「迴車前未暫停或不注意來往車輛仍擅自迴轉、肇事致人受傷」、「非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，未依規定請領臨時通行證」；至於重機騎士和清潔員則是「尚未發現肇事因素」。

對此，律師劉韋廷受訪表示，堆高機本身行駛在道路上，就已違反《道路交通安全處罰條例》，如果今天駕駛因撞擊堆高機所產生的損害賠償，當然是由堆高機駕駛負責；如果今天駕駛行駛在路上撞擊堆高機，又導致撞擊第三人，那當然都應由堆高機駕駛負損害賠償責任。

劉韋廷說，除非重機騎士本身就有超速等違規情形，才會和堆高機駕駛一起對這第三人共負損害賠償責任。由於調解不成立，接下來三方當事人可能得法院見。

▼警方「道路交通事故初步分析研判表」。（圖／翻攝爆料公社）

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