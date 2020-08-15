曾差點被綁架！英國長公主安妮低調過70大壽　王室釋出3張凍齡「仙女照」

▲安妮公主穿著白色禮服，優雅的笑容就像仙女一樣。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世唯一的女兒、曾是王位第2順位繼承人的長公主安妮（Princess Anne），在今（15）日過70大壽，皇室釋出了3張她的照片，背景是安妮在英國西部蓋特科姆公園（Gatcombe Park）的住宅，由著名攝影師斯萬內爾（John Swannell）在2月下旬拍攝。

根據《BBC》報導，安妮的女婿，同時也是英國前橄欖球員麥克‧汀達爾（Mike Tindall）在前幾天曾表示，原來的確有計畫在蘇格蘭舉行壽宴，但由於疫情，鄰近區域都封鎖了，只好將生日縮減舉行。

▼孔雀綠的禮服讓她看起來高貴有氣勢。（圖／路透）

根據英國王室傳統，越資深的成員能享有更高的軍銜，安妮公主將接下陸軍空軍統帥，讓軍階與海軍職一致。國防部表示，安妮公主一直大力支持武裝部隊，她值得在70大壽時接受晉升。

其實為了她的生日，早在1年半前就開拍了一部紀錄片，裡面也提到關於王室成員所需面對的社交媒體壓力。1973年，安妮公主與第一任丈夫菲利普斯（Mark Phillips）上尉結婚生下2個孩子，安妮也毅然決定讓孩子不享有王室頭銜。

據了解，安妮公主在1974年曾經差點被持槍歹徒攔車綁架，目前以投入慈善工作而聞名。

▼安妮公主也可以英氣逼人！（圖／路透）

