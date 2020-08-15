凌晨經過頂湳公墓！電桿旁驚見白衣詭女「右手平舉僵住」...驚悚畫面曝

▲駕駛經過公墓時遇到詭異女子。（圖／翻攝自西螺囝仔（Xiluo）臉書，下同）

圖文／CTWANT

下週8月19日將邁入農曆七月，雖然還沒到鬼門開，但如果在深夜看到這一幕，恐怕還是會讓人嚇破膽。雲林1名網友透露，朋友日前開車行經頂湳公墓時，遠遠看到1名白衣女子站在電線桿下方，當車子靠近時，竟赫見對方沒穿鞋，還擺出右手平舉90度的詭異姿勢，嚇得他立即頭也不回地開走，就怕自己看到「髒東西」。

原PO日前在臉書社團「西螺囝仔（Xiluo）」上傳行車紀錄器畫面，同時註明時間、地點，希望徵求對向或後方來車的畫面；根據影片，當事人9日凌晨4時許行經頂湳公墓旁的道路，隨著大燈往前照射，1名面孔模糊的女子赫然出現在電線桿下方，只見她穿著白色連身裙，衣服上沾滿污漬，腳下也沒穿鞋，並對著來車平舉右手，姿勢相當詭異。

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該名網友補充，或許該名女子確實是人，且碰上了不知名意外需要協助，然而在當下時間、地點見到這一幕，「不閃尿已經很好了」，更何況是停車關心，再說如果停了車卻遇上碰瓷，也只能自認倒楣，所以徵求行車紀錄器畫面的目的就是要還原真相，「至少讓大家知道這裡有人在惡作劇，萬一再遇到也有心理準備」。

畫面曝光後，大批網友紛紛留言「蠻毛的，可是定格看又感覺是人」、「嚇死人了」、「是要嚇誰啊」、「這樣玩弄萬一用路人發生危險怎麼辦」、「剛好在公墓附近，真的會嚇死」、「他可能夢遊吧」、「會怕的話去拜拜吧」、「我的媽啊，我差點吐了」、「認真的放大看了一下。他是不是掉到水溝裡又爬起來的」。

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