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她硬上小野牛玩自拍！下秒慘遭大野牛狠摔撕爛褲「昏迷露下體」

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▲美洲野牛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美洲野牛是北美體型最大的陸地哺乳動物，是美國「國獸」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美洲野牛具攻擊性，民眾遭野牛攻擊的事件頻傳。美國南達科他州的卡斯特州立公園（Custer State Park），近日發生一起野牛衝撞民眾意外，一名女子熱情的想要跟野牛自拍，卻意外惹怒對方，當場遭到攻擊，造成女子方當場重傷昏迷，連褲子都被撕爛扯下來，使得下體完全裸露在外。

根據英國《每日郵報》報導，事件發生在12日卡斯特州立公園，這名54歲女子當時正在參加一場「斯特吉斯摩托車集會」（Sturgis Motorcycle Rally），許多車友看到成群的野牛在站在路中央，於是一行人行車站在遠處紀錄眼前的盛況。不過而這名女子卻沒有顧及到「安全距離」，逕自走向牛群試圖要跟一隻小牛自拍，沒想到惹怒了旁邊的一隻大野牛，牠突然發飆狠咬著她不放，就像布娃娃一樣亂扔，連褲子都被扯下來，最後將婦女撞到地面後，才甘願回到牛群中。

當時連周圍的野牛也因此嚇到，迅速的奔回「家」，而民眾因為不敢靠近，只好大聲喝止其行為，直到野牛停止攻擊，才敢上前看看她的狀態。當時女子已陷入昏迷，不得不乘坐飛機前往醫院，雖然受了重傷，不過有望完全康復。事發後，警察麥卡利（Marty Mechaley）也藉此警告大家說，「我們想提醒大家，不要寵愛野牛，請於公園中的野牛保持距離，請記住，這是牠們的公園，我們只是客人，請給牠們空間，保持適當的距離。」

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