把握週末出遊去！下週變天「連三天全台有雨」　中南部、花東整天濕答答

▲明後兩日台北西門峨嵋街可見懸日美景。（圖／記者黃克翔攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣炎熱，午後受到熱對流影響，中南部有雷雨發生。中央氣象局表示，明、後兩日天氣與今日類似，明日雷雨範圍較大，預計北部也會出現雨勢。而週一到週三受到低壓雲系影響，全台天氣不穩，中南部、花東地區整天有斷斷續續雨勢，北部也會有局部降雨。

氣象局預報員劉沛滕表示，明、後兩日都有午後雷雨，若想觀賞峨嵋街懸日美景，週日的機會較大。他表示，週六午後雷雨範圍較大，整個西半部都會有雨，下雨時間也較長、雲量較多。週日則是範圍較小，雨時也較短。不過只要雨勢停止，民眾就可出門碰運氣欣賞美景。

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▲下週全台變天，連三天有雨。（圖／記者李毓康攝）

劉沛滕指出，週一到週三受到菲律賓東方海面到南海附近的低壓雲系影響，全台天氣不穩、水氣較多，中南部、花東地區有雨，也就是三分之二的台灣整天都有斷斷續續的雷雨發生，而北部也會有局部降雨，累積雨量較大的地區也可能出現局部大雨。

劉沛滕表示，週四後低壓雲系離開，太平洋高壓再度增強，全台恢復高溫炎熱天氣型態。受下雨影響，週一到週三天氣較涼爽，中南部高溫約32到33度，若整天下雨高溫可能約30度，北部不下雨的時候，高溫則約33到34度，有下雨的話溫度就會較舒適。