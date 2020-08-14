川普擺明「開戰」中共...學者曝：台灣是壓制「中國武力」首張骨牌

▲解放軍13日宣布在「台海實戰演習」，消息一度衝上微博熱搜前10名。（圖／翻攝東部戰區微博）

實習記者任珈萱／綜合報導

解放軍東部戰區發言人張春暉13日表示，將出動多軍種在台海及南北兩端「實戰演練」；同一時間美軍也火速進駐沖繩的嘉手納空軍基地，頗有護台意味。長期研究美中台局勢的經濟學者吳嘉隆分析，「美國之所以站台灣邊，就是把台灣當作檢驗與制約中國武力擴張的第一張骨牌」。

解放軍經常在東海開展各種演習，但這一次「實戰演練」把話說得如此明白，還頻頻對「台獨」發出警告，相當罕見。對此，吳嘉隆今（14）日在臉書表示，國際情勢的變化比想象中還快，逼得台灣必須趕快做地緣政治與戰略理論的功課。

吳嘉隆指出，隨著美國與中共的對抗惡化，大家都要選邊站了，對別人來說，選邊站就是別人要站在美國這邊，但是對台灣來說，「是美國要站在台灣這邊」。

▲共軍近來動作頻頻。（圖／翻攝東部戰區微博）

吳嘉隆點出關鍵，大家都沒有把美國為什麼要站在台灣這邊的道理搞清楚，事實上中國宣稱他是經濟崛起，和平崛起，所以，如果對同文同種的台灣都要以武力來解決政治爭端的話，那就是在打自己的臉，證明中國是武力崛起。

於是美國保護台灣，不是因為台灣本身的民主化，而是因為地緣政治上，保護台灣就是在保護東亞地區的和平與穩定，就是把台灣當作檢驗與制約中國武力擴張的第一張骨牌！

最後吳嘉隆也說，說到底，美國也要證明自己給全世界看！要證明美國有保護盟友的能力與決心！