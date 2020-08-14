　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

川普擺明「開戰」中共...學者曝：台灣是壓制「中國武力」首張骨牌

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍13日宣布在「台海實戰演習」，消息一度衝上微博熱搜前10名。（圖／翻攝東部戰區微博）

實習記者任珈萱／綜合報導

解放軍東部戰區發言人張春暉13日表示，將出動多軍種在台海及南北兩端「實戰演練」；同一時間美軍也火速進駐沖繩的嘉手納空軍基地，頗有護台意味。長期研究美中台局勢的經濟學者吳嘉隆分析，「美國之所以站台灣邊，就是把台灣當作檢驗與制約中國武力擴張的第一張骨牌」。

解放軍經常在東海開展各種演習，但這一次「實戰演練」把話說得如此明白，還頻頻對「台獨」發出警告，相當罕見。對此，吳嘉隆今（14）日在臉書表示，國際情勢的變化比想象中還快，逼得台灣必須趕快做地緣政治與戰略理論的功課。

吳嘉隆指出，隨著美國與中共的對抗惡化，大家都要選邊站了，對別人來說，選邊站就是別人要站在美國這邊，但是對台灣來說，「是美國要站在台灣這邊」。

▲▼解放軍。（圖／翻攝自微博／解放軍東部戰區）

▲共軍近來動作頻頻。（圖／翻攝東部戰區微博）

吳嘉隆點出關鍵，大家都沒有把美國為什麼要站在台灣這邊的道理搞清楚，事實上中國宣稱他是經濟崛起，和平崛起，所以，如果對同文同種的台灣都要以武力來解決政治爭端的話，那就是在打自己的臉，證明中國是武力崛起。

於是美國保護台灣，不是因為台灣本身的民主化，而是因為地緣政治上，保護台灣就是在保護東亞地區的和平與穩定，就是把台灣當作檢驗與制約中國武力擴張的第一張骨牌！

最後吳嘉隆也說，說到底，美國也要證明自己給全世界看！要證明美國有保護盟友的能力與決心！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／李坤儀捧李登輝骨灰　神情哀傷啟程返翠山莊暫厝
LIVE／李登輝要回家了　骨灰罈暫厝翠山莊待五指山修建完工
快訊／民眾衝台北賓館搞破壞！　「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像
腳趾長出大貢丸！護理師一戳「流沙爆漿」狂瀉　男痛到魂飛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

影／俄米格-31訓練掉輪胎　緊急迫降跑道劃出「流星火花」

川普擺明「開戰」中共...學者曝：台灣是壓制「中國武力」首張骨牌

富比士：美或在韓部署「戰略遠程加農砲」　可打北京、上海

東部戰區台海軍演　環時總編胡錫進：解放軍能「以小時計」拿下台灣

台海、台灣南北實戰演習！解放軍發2天航行警告　射擊範圍曝光了

點名某大國！解放軍首次透露：在台海及「南北兩端」實戰化演練

解放軍台海實戰演習　《環時》專家：警告台獨意味空前

展現軍力給中國看？　3架B-2飛半圈地球：維護印太平洋

美韓聯合軍演規模縮減！美方拒評估「戰時指揮權」FOC　文在寅政見恐跳票

美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」　關係要建立在誠實上！

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

影／俄米格-31訓練掉輪胎　緊急迫降跑道劃出「流星火花」

川普擺明「開戰」中共...學者曝：台灣是壓制「中國武力」首張骨牌

富比士：美或在韓部署「戰略遠程加農砲」　可打北京、上海

東部戰區台海軍演　環時總編胡錫進：解放軍能「以小時計」拿下台灣

台海、台灣南北實戰演習！解放軍發2天航行警告　射擊範圍曝光了

點名某大國！解放軍首次透露：在台海及「南北兩端」實戰化演練

解放軍台海實戰演習　《環時》專家：警告台獨意味空前

展現軍力給中國看？　3架B-2飛半圈地球：維護印太平洋

美韓聯合軍演規模縮減！美方拒評估「戰時指揮權」FOC　文在寅政見恐跳票

美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」　關係要建立在誠實上！

中部水上樂園比基妹被襲胸人數升高　業者將設「黑名單」增加駐衛警力

「七夕情人節」美妝優惠活動懶人包！YSL送小香＋唇露、蘿拉蜜思蜜粉組7折

開啟動感模式！幫長腿辣妻拍照「流線感」爆棚　網讚印象派：幫妳穿越時空

每年開拓10%有機耕作面積！徐榛蔚發豪語：成為全國有機首都

花蓮亞泥廠排煙惹民怨！環保局現勘就地輔導要求儘速改善

以「媽媽心」做護理照護　呂基燕視病猶親獲服務奉獻獎

楊桃一種30年甜度10　里港陳加興真正「楊桃達人」

台中購物節買汽車抽豪宅！超過2億元151筆　全用來買百萬名車

00878夯爆...高股息ETF買哪檔好？　達人曝「3+2原則」不踩雷

「湯姆西服」總統御用　特偵組突襲要阿扁西裝尺寸

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

軍武熱門新聞

解放軍發2天航行警告　射擊範圍曝光！

胡錫進：解放軍有能力以小時計拿下台灣

3架B-2飛半圈地球抵印度洋

南極洲發現神秘「冰船」　疑似來自納粹秘密基地

解放軍首次透露：在台海及「南北兩端」實戰化演練

王瑞德嗆爆馬英九：不重視軍備！裁撤陸戰隊

美中開戰？台灣是壓制「中國武力」首張骨牌

遭陸媒點名！神祕「宜蘭153旅」曝光

解放軍台海演習　陸專家：劍指台獨

首戰即終戰？出處居然是這裡！

F-16升空加掛紅外線莢艙　梅復興：反制匿蹤？

美國學者：停止讓台灣購買錯誤的武器

美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」

「重慶號」33年前對峙7倍大蘇聯核動力艦

更多熱門

相關新聞

學者：川普大打「台灣牌」在逼中共出手

學者：川普大打「台灣牌」在逼中共出手

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）9日將代表川普訪台，是台美斷交以來，訪台的最高層級官員。艾薩在受訪時大讚台灣在國際公共衛生的重要性，引發國際關注。經濟專家吳嘉隆表示，川普近期很明顯的加大力道大打「台灣牌」，操作目的很明顯就是要刺激中共。

台灣和平70年將戰爭？　學者2點警告

台灣和平70年將戰爭？　學者2點警告

吳嘉隆：美軍鐵了心要對中共下重手

吳嘉隆：美軍鐵了心要對中共下重手

財經專家：金已經死亡、中韓邊境駁火

財經專家：金已經死亡、中韓邊境駁火

金正恩安危成謎金與正接任一步之距？

金正恩安危成謎金與正接任一步之距？

關鍵字：

吳嘉隆

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

林正英逝世22年「演藝圈邪門都市傳說」曝光！

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面