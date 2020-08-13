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「動物森友會+寶可夢」超夯！全球人壽結合新創意　打造親子夏令營

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▲動物森友會、寶可夢夯，全球人壽打造不一樣的同仁親子夏令營，讓小朋友歡樂一夏。（圖／全球人壽提供）

▲動物森友會、寶可夢夯，全球人壽打造不一樣的同仁親子夏令營，讓小朋友歡樂一夏。（圖／全球人壽提供）

財經中心／台北報導

全球人壽貫徹「因為愛，責任在」的品牌理念，鼓勵同仁在工作之餘，追求工作與生活平衡、友善家庭的職場環境，今年再舉辦大獲好評的全球人壽同仁親子夏令營！邁入第4屆，配合最夯的電玩「動物森友會」、「寶可夢」為號召主題吸引孩子目光。

全球人壽表示，希望透過為期4週各式手作、認識昆蟲與體驗生態活動，打造「不一樣的」夏令營激發孩子對世界的想像，且能幫助內勤同仁得以在暑假期間妥善安排孩子的照顧問題，減輕托兒的經濟負擔，打造同仁親子大手牽小手上下班的溫馨時光，增加幸福感，也讓家長們發現孩子更多不一樣的潛能。

配合今年最夯的電玩「動物森友會」、「寶可夢」主題，全球人壽特別安排系列課程，讓小朋友放下手中的3C產品，走進大自然世界，親自體驗生態，不只是認識昆蟲、動物，更有海洋生態探索與溼地探險，每天課程結束後，還會有與動物、昆蟲近距離互動，甚至在指導老師的協助下與蛇類面對面，再透過包括盆栽設計、山豬牙吊飾等手作活動，讓小朋友更能探索並尊重大自然不同物種的奧秘。

▲全球人壽推出不一樣的同仁親子夏令營，親子齊手作鴕鳥蛋盆栽，開心互動。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽推出不一樣的同仁親子夏令營，親子齊手作鴕鳥蛋盆栽，開心互動。（圖／全球人壽提供）

全球人壽指出，今年同仁親子夏令營主要招收對象為暑期後升國小二年級至國小六年級的內勤同仁子女，每週開設不同主題，從部落爭霸、動物森友會、玩轉夏令營、鋼鐵進行曲等，從靜態的知識性課程、手作活動到動態的體育課程，比如蛇類流言大破解、手工喇叭、鴕鳥蛋盆栽及游泳、滑冰等，呈現課程豐富與多樣性。

此外，全球人壽也特別為了升中班至升小一的孩童推出每週五的單日全球體驗營，如上周就完成了手作鴕鳥蛋盆栽，並透過蛇類流言大破解課程，經老師安全防護指導與說明，認識蛇類及其習性，並與蛇進行互動，深受小朋友們的喜愛，搶著要與蛇合照。

親子夏令營也保有上課彈性，全球人壽貼心考量配合同仁及孩童們的需求，規劃出單天、單週、雙週、四周的夏令營課程，於暑假期間配合同仁上班時間，早上就可以帶孩子到夏令營專屬空間活動，午休用餐時間也可陪伴孩子用餐，下班後可帶著孩子一起回家共享晚餐。

全球人壽也善用科技溝通載具，與同仁於群組分享親子上課照片或影音，跟學校與安親班管理模式一樣，保持親師雙向溝通順暢。

在現行防疫期間，全球人壽也針對孩童遊玩空間及飲食安全進行高規格把關，今年因應疫情，夏令營活動空間每日進行消毒清潔，保持良好社交距離，如無法保持社交距離下的群聚活動，也會提醒孩童戴上口罩保護自己，讓家長同仁們能安心上班。

 

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