全球人壽希望廣場新建工程上梁！基地內「保留老樹」凸顯自然共生理念

▲全球人壽希望廣場新建工程上梁典禮，將興建為台北市資訊園區三期。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

全球人壽希望廣場新建工程於22日舉行上梁典禮，將興建為台北市資訊園區三期，朝向「連結在地、連結國際、連結未來」的目標發展。全球人壽表示，大樓建成後，盼能匯聚人流，成為文化與資訊商圈的核心，並以科技為發展主軸，希望能引進金融科技、人工智慧等數位產業，打造為地標建築，引領台灣產業發展。

全球人壽董事長彭騰德表示，全球人壽將以「與環境共存」的管理理念為發展基礎，以台灣為立足點，放眼亞洲，以至全世界，為在地發展、驅動城市成長的目標，共同貢獻心力，並期待本案落成後，扮演著承先啟後的角色，作為新世代產業的契機，透過「科技發展」與「城市、在地產業」的連結性，朝向「連結在地、連結國際、連結未來」的目標進行發展。

彭騰德進一步說明，由於希望廣場基地內有一株老樹，全球人壽以人文與自然共生理念，善盡企業社會責任，為環境保護與土地涵養盡份心力，原地保留老樹，請設計團隊以老樹生長需求為主要設計考量，特挪出空間，依樹冠的弧形退縮4米為設計元素。

▲全球人壽董事長彭騰德（中）、副董事長林文惠（右）及總經理馬君碩（左）合影。（圖／全球人壽提供）

該設計除了可讓老樹生長得更茁壯，更能發展出「建築、人、環境」結合共生，也是永續發展的規劃概念。彭騰德指出，如此創新的思維，讓此案獲得金質獎規劃設計類辦公商業大樓中層組的首獎，「特別感謝設計團隊的巧思與用心。」

全球人壽希望廣場新建工程案原址為八德路希望廣場農民市集，面積約2059.24坪，全球人壽於2016年間標得，地上權設定年期為70年。

此外，全球人壽近年資產規模迅速成長，為業務發展需要，日前也標得台北市國泰營區70年地上權案，未來將規劃為A+級企業總部大樓，也將延續希望廣場的理念，持續發展智慧建築，並將智慧城市的創新解決方案導入建築設計，結合城市整體規劃，打造出嶄新的地標。