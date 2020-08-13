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獨／台東男認養30貓狗「憑空消失」涉虐殺！法院審理期間…騎車自撞腦死拔管亡

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▲▼台東虐狗男騎車自撞身亡。（圖／翻攝臉書）

▲台東虐狗男騎車自撞身亡。（圖／翻攝臉書）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東一名曾姓男子（20歲）與女友陸續認養超過30隻貓狗，但卻拒絕送養人訪查，也不願提供貓狗生活照；動保人士察覺情況有異後報警處理，登門後卻發現領養的貓狗莫名失蹤大半，僅剩下2貓1狗，且屋內還發現狗屍，動保人士因此懷疑30多隻貓狗都已遭惡意虐殺，揚言要蒐證並提出告訴。而曾男因另起詐欺案件挨告，在法院審理期間，卻傳出已於7月3日騎車自撞，經送醫搶救2天後仍宣布腦死，最終拔管離世。

《ETtoday新聞雲》2019年11月6日報導，曾姓男子以其林姓女友為名，陸續在網路上認養30多隻貓狗；一名陳姓網友察覺異狀，懷疑一對小情侶怎麼可能有如此經濟能力照顧如此多的犬貓，且2人領養貓狗後拒絕送養人登門訪查，也不願提供貓狗生活照，更令人心生疑竇。

因此陳姓網友求助台東想望家園愛護動物協會理事長趙韋童，在報警後會同警方、里長及防疫所人員前往林男租屋處查看，這才發現室內只剩下2貓1狗，其餘被領養的毛孩子已經不知所蹤。更令人起疑的是，警方在曾男住處頂樓發現1袋狗屍，該隻狗狗是在2019年6月由曾認養，2019年8月，曾還向送養人告知狗狗已經往生，不料屍體竟隨意裝入垃圾袋內，放置頂樓長達3個多月。

▼林男家中救出的小貓目前有防疫所代養。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲警方入內察看後，僅發現1成貓、1奶貓、以及1隻比特犬。（圖／資料照）

事後警方介入調查，曾男否認虐殺動物，供稱領養的貓狗大多自然死亡及走失，部分則已送養給其他人；但當警方追問埋屍地點並前往現場勘查時，卻又一無所獲，且曾男對於貓狗確切去向說詞反覆、交代不清。

除了涉嫌虐殺動物外，曾男2019年10月還透過詐欺手法認養4隻小貓，還騙取飼主3000元得逞，因此遭一狀告上法院。判決書內容指出，曾嫌向王姓飼主認養4隻小貓後，將貓帶往動物醫院取得快篩費用估價單，並傳給王請求費用，使王誤認曾嫌已帶貓咪前往醫院檢驗，因此交付3000元台幣予曾嫌。不料事後王親自致電動物醫院，才知曾嫌僅是取得估價單，並未帶貓檢驗；經詢問後曾還稱「貓已經野放」，王姓飼主怒不可遏，憤而提出告訴。

該起案件進入審理程序後不久，曾嫌又被爆出涉嫌虐殺30多隻犬貓；未料6日台東地院刑事判決出爐，曾嫌竟於109年7月3日騎車載女友外出自撞，導致頭部重創，經送醫搶救2天後，仍因腦死拔管，宣告不治死亡。因被告已歿，台東地院經查屬實，裁定本案公訴不受理。

▼台東想望家園愛護動物協會理事長趙韋童（中）至台東市寶桑派出所報案 。（圖／資料照）

▲台東想望家園愛護動物協會理事長趙韋童（中）至台東市寶桑派出所報案 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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