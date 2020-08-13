深圳航空「自由落體」5分鐘急降5500公尺！　最新調查曝：貨艙門故障

▲深圳航空（圖／取自深圳航空臉書粉絲團）

記者蔡儀潔／綜合報導

深圳航空一架客機近日在飛行途中出現緊急情況，5分鐘內急降約5500公尺，更一度發出7700緊急代碼！大陸民航局相關負責人今（13）日公佈調查結果，稱是因為飛機後貨艙門封嚴條故障造成。

深圳航空一架由深圳寶安飛往陝西西安的班機ZH9209，9日上午7點32分起飛約25分鐘後，突然出現高度驟降情況，在2分鐘內從9297公尺下降至3733公尺，發出7700緊急代碼，並隨之返航。

班機上的乘客徬彿經歷自由落體，所幸該航班當日上午9時13分，已經平安返回深圳寶安國際機場，返航途中由機組人員正常控制飛機，落地後機組人員及乘客均無人員受傷。

大陸民航局相關部門負責人今日表示，經調查，此起事件是因為飛機後貨艙門封嚴條故障造成。座艙釋壓事件通常由座艙、貨艙密封問題或空調增壓系統故障引起。

▲深圳航空客機緊急返航。（圖／央視新聞）

另外，該負責人也對東方航空班機在飛行過程中，出現發動機儀表顯示故障的情況進行說明，稱飛機落地後，檢查發現發動機電子控制計算機故障，更換後恢復正常。

該負責任指出，以上兩起機械故障均有一定的發生幾率，飛行人員每年都要進行的常規重復性訓練中包含類似科目，機組能夠熟練、正確處置，確保飛行安全。