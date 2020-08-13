好奇過世阿祖會上天堂嗎？7歲女童「超成熟回答」　爸轉頭秒哭：我真該死

▲原PO分享和年幼女兒的對話，結果惹哭一堆人。（圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

一名爸爸分享和7歲女兒的對話，結果聽到小孩子的回應，讓他轉頭馬上淚崩，「頓時間，我突然好內疚這樣鬧她，她卻很成熟地回應我。我真該死，嗚嗚。」

當事人12日在「爆廢公社」臉書社團表示，前幾天他的阿公剛離世。他還原當下和女兒的對話：

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女兒：把拔，阿祖會上天堂嗎？



原PO：會呀，怎麼了？



女兒：你怎麼知道他會上天堂呀？



（原PO想了一下，想鬧一下女兒）



原PO：應該會吧，不過，如果他小時候很調皮，可能會先去地獄一下哦。



女兒很緊張：蛤？調皮會下地獄喔，那…會下第幾層啊？



原PO很得意：不知道耶，等妳去了之後，再告訴我第幾層吧。（壞笑）

▼網友感動直呼女兒好窩心。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

原PO指出，這時女兒沉默好一陣子，「我本來想是不是玩笑開得太過了，正準備跟她道歉時。」女兒回，「那把拔我們約定好，不管之後誰先走了，我們一定要在天空中最大的那朵雲上面等對方哦，這樣我去完之後才能來找你，告訴你調皮會在第幾層，一定要等我哦，打勾勾。」

原PO寫道，「頓時間，我突然好內疚這樣鬧她，她卻很成熟地回應我。我真該死，嗚嗚。」他也回應網友說，他轉頭秒哭，女兒的反擊內功太強了。

對此，許多網友感動留言，「哭慘，妹妹不在意下地獄，她只在乎能不能把到了第幾層地獄的消息帶給爸爸，太催淚了」、「好貼心的女兒，是個小寶貝」、「女兒好窩心。」

一名則媽媽則分享和女兒的對話，「有一次我正在化妝，往臉上撲著粉餅時。4歲的女兒突然看著我說，『媽媽...如果妳死了的話..........（哽咽）』。我停下動作，有點心酸地想告訴她，就算媽媽走了還是會愛著妳。」

該媽媽說，結果女兒指著她手上的粉餅盒，下一句是「那個粉餅就是我的了吧？」她直呼，「為何這麼早就在算計遺產？我眼角的眼淚不知是感動還是悲憤。」