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老婆視訊眼神閃爍迷離！人夫衝回家秒見滿屋「激戰痕跡」　爆揍小王

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人妻趁著丈夫出差偷吃小王。（示意圖／Pixabay）

▲人妻趁著丈夫出差偷吃小王。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省1名張姓人夫因工作關係時常出差，只能透過視訊電話和獨守空閨的妻子見面，不料他近日和老婆視訊時，發現對方眼神閃躲，還一直想改用語音訊息，讓他直覺不對勁，隔天立即趕回家查看，果然在家中找到愛妻外遇的證據。驚覺自己被戴了綠帽後，張男氣得設局將小王約出，再把他痛扁一頓，遭判處1年徒刑。

《現代快報》報導，家住宿遷市泗陽縣的張男平時經常到外地出差，期間都會撥打視訊電話和妻子聯絡，雙方近日在視訊時，人夫察覺老婆的眼神有異，還一直要切換成語音通話，當下便覺得有鬼，於是第二天就趕回家裡查看，隨後在家裡客廳發現抽過的菸頭，臥室裡也留有不少妻子和別人激戰過的痕跡。

真相曝光後，張男氣得提出離婚，雖然在雙方父母勸說下選擇原諒，但他每次想到自己被戴綠帽，心裡實在難以釋懷，於是決定要好好報復劉姓小王。據悉，他先是在網路上買了球棒和匕首，再以老婆的名義把對方約到自家樓下，接著便在原地埋伏，待姦夫一現身，立即衝上前將他痛毆一頓，因此吃上傷害官司。

報導指出，當地檢察官審理時，認為本案是家庭矛盾和情感糾紛引發的輕傷害案件，且嫌疑人也是婚姻中的受害人，決定從寬處理，最後並未批准逮捕。事後，雙方達成和解，張男願意賠償小王人民幣3.8萬（約新台幣16萬元），也取得了被害人諒解，最後被判處有期徒刑1年，並適用緩刑。

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