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穀神星暗藏「地底海洋」　NASA：將持續探測生命痕跡！

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▲▼NASA發現穀神星暗藏地底海洋。（圖／路透）

▲NASA最新發現：穀神星寒冷的地表下可能蘊藏大量鹽水。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

NASA最新研究發現，位處火星與木星之間主要小行星帶的「穀神星」（Ceres），寒冷的地表下可能蘊藏大量鹽水。學者形容，它宛如一個「海洋世界」。科學家分析，該星球可能存在生物痕跡。

據NASA下屬機構，噴射推進實驗室（JPL）發布的新聞稿顯示，他們針對無人太空探測船「曙光號」（Dawn）2018年退役前所獲得的數據進行分析後，獲得了以上研究結果。與該研究成果相關的7篇論文10日被刊登在《自然天文學》（Nature Astronomy）等知名期刊。

2007年發射升空的「曙光號」是首架成功進入太陽系天體軌道的探測器，它的目的是探索「灶神星」與「穀神星」，也曾近距離觀察並拍攝不少「穀神星」照片。直到2018年10月任務結束時，它已經下降到距離地表不到22英里（約35公里）的高度，揭示了「穀神星」為人所熟知的神秘明亮區域的清晰細節。

▲▼NASA發現穀神星暗藏地底海洋。（圖／路透）

▲「曙光號」揭示了「穀神星」神秘明亮區域的清晰細節。（圖／路透）

科學家們發現，那些明亮的區域主要是由碳酸鈉（sodium carbonate）構成的沉積物。它們可能來自於滲透至表面並蒸發後的液體所留下的鹽殼。這些鹽殼具有高度反光的特性。

JPL表示，「穀神星」表面的水在數百年前已蒸發，但「曙光號」的探測結果顯示目前的地面仍然有水，所以這些液體一定是最近才溢出地表的。這既證明了「穀神星」的地表下存在液體，也證明了物質正從內部深處往表面轉移。據路透社報導，科學家分析了「曙光號」回傳的圖像和數據後認為，這些含有鹽分的液體來自深約40公里、寬數百公里的地下深層鹽水庫。其他小行星撞擊「穀神星」地表後在地面產生了裂縫，讓這些鹹水從地底溢出。

JPL的科學家卡斯蒂略（Julie Castillo）表示，水是孕育生命的關鍵物質；科學家將評估「穀神星」是否存在微生物以及宜居程度。

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