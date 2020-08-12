影／吳怡農19字回應「愛上小11歲嫩妹」　39歲未婚原因曝光

圖、文／鏡週刊

本刊獨家直擊，民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農與小11歲的女幕僚「小農女」連續二個週末過夜。對於與女幕僚爆出新戀情，吳怡農接受本刊採訪回應：「請給我一點空間，如果有好消息，希望大家祝福。」

▲7月14日18:51，吳怡農（左2）擁有廣大粉絲，在辦公室樓下常遇到熱情支持者上前要求合照，他也大方入鏡。

畢業於美國耶魯大學經濟系的吳怡農，父親是中研院知名社會學學者吳乃德，伯父吳乃仁更是民進黨新潮流系的元老。吳怡農曾在高盛集團負責亞洲投資管理，即使立委敗選，人氣仍長紅，常對國安、資安議題發表言論，日前批評「漢光演習就是每年最大場的表演」更引發正反辯論。

▲吳怡農（右1）過去一直是黃金單身漢形象，異性緣極佳。

吳怡農外型帥氣、愛健身，從軍時在陸軍航空特戰指揮部服務，參選時擁有「男女通吃」的廣大粉絲，不少人自稱「農夫」、「農婦」；去年YouTube頻道「眼球中央電視台」舉辦國慶晚會，吳更榮獲「國家肌器獎」，當時他發表得獎感言打趣說：「以後我會繼續動得很厲害，勤跑基層，為各位發聲！」

▲吳怡農（右）愛運動健身，曾獲網紅節目頒發「國家肌器獎」，去年選舉走訪商圈，當場還與選民交流健身撇步。（翻攝吳怡農臉書）

吳怡農的感情動向一直備受關注，立委選舉期間，他在廣播節目被媒體人周玉蔻逼問：「很多人叫我問你，你是gay嗎？」吳當時秒回「我不是耶！」周追問，為何39歲還沒結婚？吳坦言，自己錯過了幾次機會。如今小農女曝光，他的感情生活勢再引發熱議。

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