《財富》世界500強企業　陸企124家入榜「首次超越美國」

▲大陸企業近年成長迅速。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國《財富》（Fortune）雜誌10日發布世界500強企業排行榜，中國大陸（含香港）公司數量達到124家，歷史上首次超越美國的121家。對於陸企本次的成績，新華社旗下《參考消息報》稱之為「歷史性跨越」，但也點出盈利能力有待加強的「大而不強」情況，認為陸企在海外業務上的開拓仍有不足。

今年是《財富》雜誌連續第26年發布世界500強企業排行榜，今年排行榜的企業營業收入達到33.3萬億美元，創下歷史新高，接近中美兩國GDP的總和，作為排行榜門檻的最低銷售收入，也從248億美元提高到254億美元。

今年入榜的企業之中，中國大陸（含香港）公司數量達到124家，為史上第一次超過美國（121家），從行業來看，上榜的124家陸企大都有著製造業根基，鋼鐵、煤炭、石油石化、紡織等傳統製造業有不少企業入圍，另外，房地產業以及互聯網行業，也有企業代表進入世界500強。

觀察排行還能發現，124家入圍的中國大陸（包括香港）企業中，有8家企業為新進入排行榜，剩餘116家企業中有63家排位比上年提升，與上年排位持平的為3家，比上年有所下降的達50家。

根據《參考消息報》報導，榜單陸企數量現「歷史性跨越」，反映大陸經濟較快發展、營商環境改善以及市場化程度的提升，但需要注意的是，企業的「龐大」不等於「強大」，在專家看來，隨著市場經濟改革不斷深入，中企需進一步提升國際競爭力，從大企業真正成長為強企業。

報導指出，從盈利能力來看，陸企「大而不強」的情況仍然存在，世界500強平均利潤為41億美元，而大陸上榜企業平均利潤為35.6億美元，相比大陸市場，海外業務開拓仍有不足。

報導提到，近年來陸企不斷加大科研投入，但在部分技術上的研發能力仍顯不足，「國內需求傾向於追求物美價廉，客觀上導致部分企業優先選擇低成本、低價格的發展路徑，制約了企業的盈利水平，但這並不意味著陸企的製造水平、製造能力低於美國企業。」

北京新世紀跨國公司研究所所長、全國企業合規委員會副主席王志樂認為，在強化合規管理、增強合規競爭力等方面，專家表示，陸企仍需加快提升合規管理力度，真正形成具有國際競爭力的世界一流企業，「目前正值全球產業鏈和競爭規則重構，大陸企業應該抓住機會，加快合規管理體系建設，在參與全球產業鏈重構中提升企業的合規競爭力。」