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淘寶台灣強力助攻賣家搶市　7、8月買爆開紅盤營收比Q1飆升近8倍

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▲▼淘寶台灣。（圖／記者周宸亘攝）

▲淘寶台灣推出五0招商補貼紅利政策，在7, 8月活動期間強力助攻賣家，整體業績開紅盤，營收較Q1翻漲近8倍。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／台北報導

電商上半年度最大檔年中慶前陣子落幕了，在各種優惠攻勢下，不少人笑著入手滿滿的戰利品，而各大平台在一陣激戰中，淘寶台灣祭出「五0」開店補貼政策強力助攻賣家搶市，再加上全站多重驚喜優惠活動，讓7月加88節檔期的營收較Q1整體翻漲近8倍，為2020下半年起跑交出一張漂亮的成績單，同時也提前為電商最大檔期雙11暖身。

▲▼淘寶台灣。（圖／記者周宸亘攝）

▲淘寶台灣開台半年，吸引包括由亞洲天王周杰倫主理的潮流服飾品牌PHANTACi、知名潮牌STAGE等，以及IG人氣服飾品牌Anzy、SADA與動漫服飾商家等相繼入駐。（圖／記者周宸亘攝）

淘寶台灣（圖／淘寶台灣提供）

▲淘寶台灣舉辦招商講座。（圖／淘寶台灣提供）

「五0」大補貼支持微型商家　開店數暴衝5倍　商品數飆升980%

淘寶台灣開台近10個月以來，已陸續繳出許多亮麗成績單，除了業績頻開紅盤，自5月中宣布推出「五0」開店補貼政策後，0運費、0廣告費、0開辦費、0手續費、0上架費等5大紅利，瞬間成為商家或個人賣家關注焦點，不僅開店免成本，註冊即開店，也一併解決了最頭疼的正、逆物流運費，全站消費滿199元，並選擇7-11、全家、萊爾富便利商店等3大超商取貨，不論取貨、退貨，不限次數均由平台買單，至Q2結束已吸引較Q1多5倍台灣商家進駐，平台商品數更飆增近百倍。

網家與蝦皮補貼戰後元氣傷　淘寶台灣趁勢祭破億補貼金向買賣家招手

為了加速拓展台灣市場，淘寶台灣預估將燒掉破億台幣補貼金，不只是強力招商，也優化消費者的購物體驗，最大目的是要突顯平台的存在與優勢。不過兩年前蝦皮也玩過相同策略，推出免運優惠吸引用戶，成功攻佔台灣電商市場成為三強鼎立，背後靠的就是補貼與資本戰，對於電商補貼大戰捲土重來，淘寶台灣未來是否能超越蝦皮，點子科技總編輯Kisplay看好其潛力認為，目前雖然不容易，但是有機會。

點子科技總編輯KisPlay（圖／淘寶台灣提供）

▲點子科技總編輯Kisplay。（圖／淘寶台灣提供）

Kisplay表示，「淘寶台灣近期祭出更優惠的五0補助方案，勢必會引起另一波補貼大戰，但蝦皮與PChome才經歷過前一次補貼戰沒多久，要再面對一次可能非常吃力，對淘寶台灣來說，這是很大的優勢。此外，在這樣的補助下，賣家有更多價格空間來進行優惠，消費者對於價格非常敏感，相同產品在淘寶台灣上更便宜，一定會吸引更多人購買。」

KOL林小旭（圖／淘寶台灣提供）

▲知名科技部落客林小旭。（圖／淘寶台灣提供）

知名科技部落客開箱賣家後台！微創業者最佳選擇

知名科技部落客林小旭說，淘寶台灣對於沒有貨源與自有商品的使用者，也可以輕鬆創建屬於自己的虛擬賣場，而商品來源通通由淘寶台灣後台龐大的商品池提供，賣家可自行挑選商品與定價，後續訂單則由原賣家接單，再轉單給供應商，由供應商直接包裝、出貨、寄送，讓想要兼差的網友能夠創業當小老闆，完全不用擔心沒有貨源、商品拍攝或文案撰寫等問題。此模式雖然是微創業者的最佳選擇，卻沒有屬於自己的商品及獨特性，優劣之間端看賣家想要的經營方式。

此外，林小旭也分享了淘寶台灣後台系統使用心得。他指出，雖然功能多到有點令人傻眼，但細看功能項目可以發現，從商品、訂單、營銷、店鋪、資金到商店成長，涵蓋範圍不只侷限於商品的上架與銷售，包括活動、折扣、訂單帳務管理、商店流量、商品榜單、訂單數量、優惠券效果等數據通通齊備，給予賣家更完整的統計分析，即使是新手賣家，也可以輕鬆掌握自己的銷售狀況。

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