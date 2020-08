實測14款口罩！N95口罩「擋飛沫」效果排第一　最差竟是這3款

▲14種被拿來測試的口罩。(圖/翻攝自Science Advance)

記者黃心瑀/綜合報導

隨著新冠肺炎大流行,許多人也都開始戴上口罩防疫,不過市面上的口罩款式多到數不清,到底哪種最有用?美國杜克大學(Duke University)物理系的研究人員,先前測試了生活中最常見14種口罩的效能,結果發現醫護人員常戴的N95口罩最能阻擋飛沫的傳播,而防護力最差的是常被跑者拿來遮住口鼻的蒙面頸巾(gaiter mask,11)。

自從新冠肺炎疫情在全世界爆發,公共衛生學家花上好幾個月的時間,向人民強調口罩是幫助對抗疾病最有效的工具之一,不過卻有研究人員發現,某些口罩實際上毫無用處,根本無法抵擋病毒的入侵。

根據《CNN》報導,杜克大學研究人員利用雷射光束(laser beam)跟手機,透過一般對話當中所傳播飛沫,去評估14種不同口罩的效能。研究者之一的馬丁(Martin Fischer)表示,他們在實驗中使用了黑盒子、雷射光跟照相機,雷射光被垂直擴展成一束薄光,光線透過盒子左右兩側的縫隙射入。

馬丁說,黑盒子前面則有一個洞口,可以用來對話,而手機則是會被放在盒子的另一邊,以記錄飛沫在光線中的變化;實驗中,說話者先是不戴口罩的進行測試,隨後在戴起口罩做另一次測試,每個口罩都經過10次的測驗。實驗結果出爐,最具防護能力的口罩即為醫護人員常配戴的N95口罩,第二好的則為在家也可以製作的3層手術用口罩,以及棉布口罩,在抵擋新冠病毒的表現上表現不錯。

效能最差的是跑者常使用的蒙面頸巾,研究指出戴著這種頸巾會導致呼吸道中的飛沫量增加,因為頸巾材料似乎會將水滴分解成較小的顆粒,變得更容易被空氣帶走。此外,摺疊式頭巾(Folded bandana,12)跟針織口罩(knitted mask,3)的表現也很差。

