台中推泰雅埋伏坪深度旅遊　狩獵、風味餐、織布DIY只要200元

▲台中市政府推出「埋伏坪步道小旅行」，搶攻國旅市場。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

全國各地景點國旅大爆發，台中市政府觀光旅遊局也跟著搶商機，特別規劃和平區雙崎部落埋伏坪步道深度旅遊，包括全程2.6公里步道導覽、泰雅特色獵人餐、狩獵體驗和織布DIY，每人原價2000元，現在只要200元，只有4場次，每場次限20人，10日下午5點起開放報名。

觀旅局舉辦「雙崎部落埋伏坪登山步道行銷推廣」記者會，局長林筱淇與6間旅行業者及知名旅遊YouTuber 「AV IN TAIWAN」一同為活動揭開序幕，共同推動台中觀光旅遊。

林筱淇表示，和平區不但擁有美麗山景、谷關溫泉、水蜜桃、梨山茶等，還有多條具有人文歷史的步道，其中埋伏坪登山步道，就是當初泰雅族人抵抗日軍的重要山路，如今已成了打卡祕境，這次推出的深度旅遊路線，由泰雅族部落講師導覽步道沿途風光，指導射箭、織布等原鄉文化體驗，打造具深度、廣度及創新的經典親山遊程，打造台中成為安心旅遊首選城市。

林筱淇指出，觀旅局與觀光業者攜手合作搶攻國旅市場，擦亮台中「觀光首都城市」品牌，，除了規劃深度旅遊團「埋伏坪步道小旅行」之外，自由行民眾在8月10日至9月15日期間，前往埋伏坪登山步道踩點打卡，與創意打卡道具合照並上傳至「大玩台中」臉書粉絲專頁，即有機會抽中總價值10萬元的台中住宿券。

4場次「埋伏坪步道小旅行」時間分別是22日、23日、29日、30日，總值2000元，但每人僅需200元報名費，每場次限額20名，每人限報名一場，8月10日下午5點起開放報名，名額有限，額滿為止。

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