父親節刑大警提菜籃上市場　目睹攤販吵架竟亮槍！尾隨抄出改造槍+子彈

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大潘姓小隊長在父親節當天，休假到傳統市場買菜，目擊攤販吵架，其中一名男員工在爭吵過程中，亮槍恐嚇對方，小隊長暗中尾隨男員工，待他將槍要藏放機車置物箱時，與支援警力將他當場逮捕，起獲改造手槍及子彈，並將追查槍枝來源。

▲許姓男子持有改造手槍及子彈被逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，許姓男子在中和區傳統市場受僱賣菜，8日父親節當天因同事與隔壁賣水果攤販起口角，他不但沒有制止，還拿出一把槍向對方嗆聲恐嚇，此時剛好休假的新北市刑事大隊偵四隊潘姓小隊長在逛街買菜，目睹了整個過程。

▼改造手槍及子彈 5顆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

他先不動聲色旁觀，通知轄區警方，待許男要把槍枝藏放到機車置物箱時，會同支援警力將他當場逮捕，起獲JP915改造手槍1枝、子彈5顆，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。

警方表示，《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文業於109年6月10日修正，不再區分制式、非制式槍械，且都以較重刑度論處；為遏阻改造槍枝氾濫，將「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇，違法製造、販賣最高可處無期徒刑或五年以上有期徒刑，併科新台幣一千萬元以下罰金。

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▼新北刑大潘姓小隊長休假，買菜查獲許姓男子持有改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）