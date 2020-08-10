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凝重哽咽到揶揄嗆美　林鄭月娥反映香港政局轉變

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▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

文／中央社台北10日電

港區國安法實施後，香港特首林鄭月娥一改在「反送中」期間的凝重，對外發言逐漸活潑、時而出言諷刺美方。香港政局在北京出手後發生的劇烈轉變，觀察林鄭月娥的表現，就能得到印證。

8月7日美國政府公布制裁包括林鄭月娥在內的11名官員，排在制裁名單首位的林鄭月娥8日於臉書（ Facebook）回應稱，「我的訪美簽證有效期是到2026年，既然本人並不嚮往到這個國家，看來也可主動註銷了 。」

林鄭月娥還針對美國制裁名單將其住址誤寫為香港政務司司長時官邸一事揶揄美方：「這些辦事粗疏就令我想起當年美國政府向特區政府提出要引渡史諾登（ Edward Snowden），但交來的文件把他的全名都搞錯了 。」

再早之前，7月31日美方對外放出制裁風聲時，林鄭月娥就說對此「一笑置之、嗤之以鼻」，她還笑著說 ，除非美方使用一些「核手段」兩敗俱傷，「否則我們應該都可以應付」。

香港01報導爬梳林鄭月娥對外發言風格稱，相比香 港「反送中」期間林鄭月娥在公開場合顯得有些凝重、 哀傷、無奈的神情，港區國安法通過後，林鄭月娥的表現可謂迥然有別。

「反送中」時期，林鄭當時至少有過2次哽咽。先是去年8月13日在行政會議前的媒體見面會回應形勢問題時說，「最後我請大家，我再次請大家，放下歧見， 把情緒安靜下來。用一分鐘去想一想，看一看我們這個 城市，（哽咽）我們這個家。大家是不是忍心，將它推 落會粉身碎骨的深淵？」

▲▼中國,香港,習近平,林鄭月娥。（圖／路透社）

▲林鄭月娥與中國領導人習近平。（圖／路透社）

第二次是在今年7月1日，她在香港回歸酒會上致辭 時哽咽道，過去一年，是她40年公務生涯中最嚴峻的考 驗，「不但承受著對我個人前所未有的攻擊，亦令我對 香港的前景深感擔憂。」

其實在6月「港區國安法」實施前夕，林鄭月娥心情就有了明顯轉變。她在6月2日接受央視採訪說「當中 國人大通過這個決定（港區國安法），心裡就感覺到很踏實，因為如果不是中央主動出手，香港可能不能解決 當前的問題。」

「港區國安法」提出後，香港政治局勢發生巨大變 化。包括香港前政務司長陳方安生發表聲明宣布退出政壇、香港眾志與香港民族陣線等宣布解散香港本部、民主黨元老李柱銘等15人被拘捕、壹傳媒創辦人黎智英遭控「勾結外國勢力」、蘋果日報遭搜查等。

香港政府落實「港區國安法」，意圖重整政治秩序的動作也十分引人注目。7月下旬，黃之鋒、楊岳橋等12名反對派重要人物被取消9月香港立法會選舉的參選 資格、警方以涉嫌違反香港國安法拘捕4名「學生動源 」成員，其中包括前召集人鍾翰林。

黃之鋒等人今年6月因非法集結被控訴，而逃往海外的前香港眾志常委羅冠聰等6人也被通緝。「占中運動」發起人之一、香港大學副教授戴耀廷則被大學開除 。 報導說，以目前形勢來看，香港反對派聲勢已然嚴重受挫，這波持續1年有餘的反送中運動可能在不久後 完全平息。（編輯：翟思嘉/周慧盈）

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