高雄市長補選倒數7天　韓國瑜回來了！親曝驚人近況：我有特別話語權

▲▼ 韓國瑜拜會黃昭順 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄前市長韓國瑜被罷免離開高雄之後，行蹤非常低調，不過就在父親節這一天，他親自在臉書發文說明自己的近況，她提到：「我白了一點也胖了一點，就是頭髮還沒有長回來」，不改他的幽默本色。

韓國瑜8日上午十點多的時候在自己的臉書發文表示：「大家好！最近持續收到各路好友的關心與問候，非常感念大家～也順便報告一下，我白了一點也胖了一點，就是頭髮還沒有長回來」。同時他也強調自己在父親節有特別話語權，所以他要說：「現在是一個多元的時代，爸爸的角色也有了多元的轉變，有些爸爸還是家中君臣父子的權威人物，有些爸爸卻是孩子稱兄道弟的忘年朋友，像我和我的孩子們雖然算不上稱兄道弟、但絕對是以禮相待了」。

▲▼韓國瑜最後一次市政會議，沒有簽名就進場。（資料圖／記者吳奕靖攝）

他也強調：「無論時代如何多元，相信所有的好爸爸都希望自己是個無所不能的超級英雄、是孩子心目中睿智聰明的人生導師、是帶給家人安穩踏實的棟樑支柱。在今天這個屬於「爸爸」的日子，讓我們互相勉勵做一個更好的爸爸，並由衷祝福每一位努力做個好爸爸的爸爸們，祝福大家平安健康、闔家幸福！同時，我還特別想要向一群母兼父職的88們獻上我最誠摯的祝福，因為您們更是一個家庭安穩踏實的支柱，這應該也是屬於您們的節日」。

▲韓國瑜在父親節的貼文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）