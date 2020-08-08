影／神級蜘蛛人輕拉抽屜得手10萬　遇圍捕秒變「高空特技演員」

記者邱中岳／台北報導

北市萬華1名因毒品遭通緝的男子，在4日晚上跑到廣州街民宅內偷走價值近10萬元的財物，警方鎖定男子住處逮人，但男子直接落跑，還跑到某舊公寓學「蜘蛛人」沿著大樓圍牆不斷跳到不同公寓企圖逃跑，但大批警力早已埋伏在場，最後也順利將人逮捕。

警方調查，20歲的鍾姓男子因毒品案遭通緝，在跑路時缺錢花用，最後竟趁深夜，攀爬鐵窗趁潘姓男子門窗沒關之際潛入，並趁機搜刮抽屜內財物9萬8千多元，最後潘男驚醒，鍾才緊急連同得手的新台幣、項鍊以及戒指等贓物帶走落跑。

▲男子在大樓外牆攀爬逃逸，警方一面勸說一面在多處頂樓設置埋伏。（圖／記者邱中岳翻攝）

潘姓被害人向警方報案，警方調閱監視器掌握鍾姓男子涉案，於是鎖定鍾嫌位於莒光路的租屋處埋伏逮人，但嫌犯見到警方上門隨即逃跑，跑到一棟大樓內從公用鐵窗攀爬出來，沿著大樓外圍不斷逃跑，整個畫面宛如「特技表演」。

▲男子趁被害人熟睡之際，攀爬大樓透過未關妥的鐵窗闖入，偷走近10萬元財物。（圖／記者邱中岳翻攝）

男子還沿著大樓外牆跳到別棟大樓，整整跳了6棟之多，最後警方也請警消到場在旁戒護，而警方也在一處大樓頂尋獲鍾姓嫌犯，最後順利將鍾姓嫌犯依照竊盜罪嫌函送法辦，另因毒品案遭通緝的部分，也將鍾移送彰化地檢署歸案。

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