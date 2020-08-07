火紅「鐵窗牌」月餅17日接受預購　新口味要「椪」出紅豆新滋味

記者唐詠絮／彰化報導

彰化監獄儒林工坊內中秋節慶的味道越來越濃，他們所推出的「鐵窗牌」月餅，歷年來深受消費者喜愛，尚未開放預購，民眾電話詢問的電話就接到手軟，今年還研發出新口味推出「紅豆椪」跟「小月餅」，要滿足民眾的味蕾，彰監決定將於本(8)月17日起開放民眾預購，也可以使用振興三倍券購買。

▲彰監儒林工坊鐵窗牌月餅人氣強強滾。（圖／彰化監獄提供，以下同）

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▲今年推出紅豆椪。

彰化監獄有鑑於連續三年所製作的月餅，讓消費者連排隊都搶不到，今年特別增購烤箱設備，讓產能再提升，減少消費者搶不到的遺憾，但每日最高產能也只有4000顆，預料還是有搶不到的機率。

▲彰監儒林工坊鐵窗牌月餅人氣強強滾。（圖／彰化監獄提供）

典獄長黃坤前表示，儒林工坊今年除有延續飯店主廚配方的「古早味綠豆椪」及「經典蛋黃酥」，技訓班師生更觀察到，一般民眾可能吃過綠豆椪，但市面上比較少吃到紅豆椪，今年特別研發出帶有紅豆顆粒的「紅豆椪」，試作期間內部同仁便紛紛詢問何時可以訂購，美味程度可見一斑。此外還推出小巧爽口的「小月餅」，滿足味蕾又不會造成身體負擔。

大城鄉公所去年向該監訂購一批蛋黃酥，分送鄉內弱勢家庭，一盒小小的月餅温暖了社會底層民眾的心，引起極大的迴響，今年再先訂購150盒蛋黃酥於8月13日交貨，提前針對鄉內邊緣戶展開祝福與關懷。另外二林鎮知名廟宇廣懿宮，歷年來均訂購大批素食綠豆椪分送信徒及弱勢族群，今年已也訂購近1400顆素食紅豆、綠豆椪。

衛生、健康、養生、平價的月餅是彰化監獄儒林工坊最大特色，該工坊為維持產品品質，均採預購制，額滿即停止訂購，歡迎消費者及早預購，為讓單身、小家庭的消費者也可以買好、買滿，特推出6入裝禮盒組供民眾選擇，該監將於8月17日起開放民眾預購，同時也配合政府政策，歡迎民眾至作業科使用振興三倍券購買美味可口的「鐵窗牌」月餅。

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