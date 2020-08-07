指考放榜！「先國立再私立」邏輯不再　馬偕醫學系首度勝陽明牙醫系

▲大學指考今日放榜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考今（7日）放榜。得勝者文教考試策略中心主任藍天予指出，今年除了二類組的各校電資類科系分數上升外，三類組的醫學和牙醫系錄取情況也有所變化，馬偕醫學院今年最低錄取分數424.25分，首度勝過422.4分的陽明大學牙醫系。

藍天予針對今年第3類組情形分析，北醫大醫學系、醫學系公費和牙醫系去年首度贏成大，今年繼續贏成大，認為是北醫大招生策略是以考生成績如達到台大、陽明或成大分數，大一即免學費。另外，去年陽明牙醫系428.4分、馬偕428.2分，今年馬偕反轉贏陽明牙醫1.85分。

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樂學網升學輔導專家張財銘也指出，近年考生已擺脫先國立再私立的選校邏輯，但絕對關鍵則是回流後名額的多寡也成為影響排名的關鍵因素，故今年馬偕醫學系回流名額少，因此分數超越陽明牙醫系。

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