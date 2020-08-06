新北市議員黃永昌涉詐領「2000萬助理費」　遭羈押禁見

▲新北市議員黃永昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨新北市議員黃永昌涉嫌利用親友人頭，自2009年起多次詐領助理費，初估金額高達2000多萬元。經新北檢調搜索、偵訊，依違反貪污治罪條例聲押黃永昌夫婦。新北地院5日下午裁定黃永昌羈押禁見，黃妻則以50萬元交保。

黃永昌現年56歲，是新北市第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）第三屆市議員，從2005年至今一路當選連任，已擔任4屆議員。不過，檢調接獲檢舉，指黃永昌從2009年就涉嫌以親友人頭詐領助理補助費，金額初估超過2000萬元。

新北檢調4日發動搜索，約談12名被告、人頭助理及證人，也從住處、服務處等16處地點帶回相關跡證。檢方偵訊後，依違反貪污治罪條例聲押黃永昌及其妻子張淑玲，其餘人等則分別以3萬至5萬元交保。

新北地院5日下午開庭訊問後，考量確有串證之虞，裁定黃永昌羈押禁見。至於妻子張淑玲，無羈押必要，裁定以50萬元交保，並限制住居。至於確切詐領金額，尚待後續進一步釐清。

由於助理補助費由議會編列預算支付，屬於公費，市議員涉嫌詐領早有前例。同樣是新北市，民進黨市議員王淑慧就曾涉詐385萬元，在今年6月遭檢方依貪污等罪起訴。無獨有偶，民進黨新北市議員高敏慧也涉詐1181萬元助理費，被依貪污治罪條例起訴，兩案皆在審理中。

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