面對腰椎椎弓斷裂曾想放棄…　陳政安為桃園贏得全中運3金牌感謝他

▲為桃園贏得全中運3金牌，陳政安謝謝林頌凱醫師(左一）。（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「謝謝林醫師的治療和鼓勵，我要將這份榮耀與您共享。」甫在全國中等學校運動會，為桃園抱回田徑3面金牌的東興國中同學陳政安，5日由父母陪同到聯新國際醫院，感謝林頌凱醫師與聯新運動醫學中心團隊，在他檢查出椎弓斷裂後，除了為他積極治療，並鼓勵他不要放棄任何機會，讓他有了信心並以2個月的時間加緊衝刺訓練，為桃園爭光。

▲陳政安接受專業治療。（圖／聯新國際醫院提供）

陳政安於全中運拿下3面金牌，其中，400公尺單項甚至打破10年來的大會記錄，創下個人運動生涯新高峰。陳政安回顧3月時椎弓斷裂受傷治療，曾一度自暴自棄對比賽不抱希望，後來在聯新運動醫學中心林頌凱醫師的鼓勵、以及家人與教練的支持下，找回跑步的感覺，最後憑著強大的鬥志與毅力，以及堅持不放棄的努力，終於贏得金牌，當做父親節前夕獻給父母最好的禮物。

陳政安在教練陪同下，5日帶著金牌來到聯新國際醫院，感謝林頌凱醫師的治療與鼓勵，讓他堅持夢想不放棄。陳政安因為鼠蹊部位疼痛影響訓練，三月份第一次來就醫，林醫師驚覺「案情不單純」，於是當天安排電腦斷層檢查，果然發現腰椎椎弓斷裂，而且脊椎已經出現滑脫現象。陳政安聽到狀況出乎意料嚴重，當下感到驚訝惶恐與不安。

林頌凱醫師與聯新運動醫學中心團隊幫陳政安找到真正病因，並針對他的狀況與需求，提出整合評估與治療方案。陳政安接受PRP自體血小板增生療法，搭配運醫復健與體能課程，以及教練調整訓練內容，再加上陳政安不放棄的堅強意志力。經過治療與休養，5月底重啟訓練備戰全中運，僅短短2個月時間，陳政安最終在全中運拿下3面金牌，分別是田徑國男組200公尺、400公尺、4×400公尺接力；其中男400公尺單項更是刷新10年之久的大會記錄。亮眼成績超越治療前的表現，受傷的劣勢反而成為突破自我的契機。

陳政安說，每個跑步動作步驟和細節都會先在腦海裡反覆觀想，練習時試著將動作做出來，正式上場比賽就是放鬆跑，這是屬於他自己的跑感。陳政安喜歡上網看國際比賽的影片，從影片揣摩國際運動員的表現與動作。他說，國際選手果然有大將之風，有些沉穩、冷靜，比賽時的鬥志都看得見；有的跑步時輕鬆放得開，卻能夠一路領先。牙買加短跑好手尤森波爾特Usain Bolt、台灣國手楊俊瀚，都是他的學習榜樣。

林頌凱醫師表示，PRP注射是椎弓斷裂非手術治療的最好選擇，12至18歲青少年正值發育成長時期，身體修復能力較好，治療效果與成功率是成年人的3倍以上。PRP注射有機會加速骨頭癒合，但不是百分之百保證。有臨床個案在施打PRP之後完全癒合，也有雖未癒合，但是脊椎的穩定度變好，因此加速讓選手提早回場上訓練，延續小選手的運動生涯。此外，不論有沒有打PRP或其他注射，肌力訓練跟持續門診追蹤是重要的。

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