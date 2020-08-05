　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

指控陸網軍資金來自「南農中心」　台網軍頭楊蕙如被控妨害名譽不起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲楊蕙如出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊蕙如涉嫌指使網軍帶風向誹謗我駐日代表人員，現在正由台北地院審理中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署日前已起訴認定「卡神」楊蕙如，涉嫌帶領網軍帶風向，侮辱我駐日代表人員，日前南農中心又指控楊蕙如在ptt上，質疑南農提供金錢讓大陸網軍蒐購臉書粉專，涉嫌妨害名譽，但檢警調查，雖然該篇文章確實是從楊女住處的網路登錄帳號發文，但全文主要在質疑韓國瑜、王金平以，並未妨害南農中心名譽，5日處分不起訴。

去年4月間，「ken4645(陌生人)」在ptt爆卦「中國網軍買粉專是否與王金平/韓國瑜有關？」，指出許多粉專管理員都收到美女假帳號私訊購買粉專，而且真的收到錢，「ken4645(陌生人)」質疑，「怎麼這麼剛好？」「買粉專的錢是從南農中心的戶頭轉帳的？」「檢調還在睡覺嗎？」「應該查報買粉專的金流，跟韓國瑜、王金平有沒有關係？」

▲▼網友ken4645(陌生人)爆卦，大陸收購台灣粉專。（資料照／翻攝自ptt）

▲網友ken4645(陌生人)去年4月爆卦，大陸網軍在收購台灣臉書粉專。（資料照／翻攝自ptt）

貼文一出引發許多網友熱烈討論，南農中心提告，檢警根據「ken4645(陌生人)」IP查出是從楊蕙如住處的網路登入帳號，但檢察官認為，這篇po文內容主要是在批「檢調還在睡覺嗎？」直疑金流和「韓國瑜」、「王金平」的關聯，沒有針對南農中心的負面評價，並無妨害南農中心的犯意，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
台新10人集資「中15.9億」遭爆料　洩漏消息「關鍵人物」曝
境外生入境政策大轉彎！教育部「回收公文」：開放不含陸生
快訊／香港本土病例驚見1例「自台灣返港」　莊人祥回應了
快訊／陸生能來了！教育部：所有境外生今起全面開放來台
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

消防員「騎U-bike換名牌腳踏車」　同事氣炸：偷遍自家人…泡麵3C高粱酒都不見

青峰恩師註冊商標連奶瓶都不放過…蘇打綠被迫改名「魚丁系」　團員提告討回

「爬上你身體」半年狂戰客服妹7次！人夫加碼曝「開房細節」…老婆聽完心碎

3千元約國中女到摩鐵嘿咻口交　色男拍裸照+影片下場曝

指控陸網軍資金來自「南農中心」　台網軍頭楊蕙如被控妨害名譽不起訴

台南衛生局女秘書嗆前夫：不撤告看不到小孩　謝龍介：這種作法有點太超過

越南勞工寶特瓶粉碎機撥料...左手臂瞬間被捲入扯斷！壞死無法接回

翁找失蹤妻30年…警三度送驗無名屍竟是「男的」　法醫研究所查出陳年真相

惡師嗆「給她教訓」！娃娃車丟包害女童狂追260m　熱心女騎車猛追畫面曝

獨／孕婦也不放過！高雄男「尻槍露毛照」約砲...騷擾人妻5個月：想強X妳

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

膽小柴遇4汪：太多狗了好可怕　嚇到「急埋爸爸胯下」抱腿哭哭

吃迴轉壽司驚見別桌「藏盤技巧」 花40元吃80元食材...引網友砲轟

消防員「騎U-bike換名牌腳踏車」　同事氣炸：偷遍自家人…泡麵3C高粱酒都不見

青峰恩師註冊商標連奶瓶都不放過…蘇打綠被迫改名「魚丁系」　團員提告討回

「爬上你身體」半年狂戰客服妹7次！人夫加碼曝「開房細節」…老婆聽完心碎

3千元約國中女到摩鐵嘿咻口交　色男拍裸照+影片下場曝

指控陸網軍資金來自「南農中心」　台網軍頭楊蕙如被控妨害名譽不起訴

台南衛生局女秘書嗆前夫：不撤告看不到小孩　謝龍介：這種作法有點太超過

越南勞工寶特瓶粉碎機撥料...左手臂瞬間被捲入扯斷！壞死無法接回

翁找失蹤妻30年…警三度送驗無名屍竟是「男的」　法醫研究所查出陳年真相

惡師嗆「給她教訓」！娃娃車丟包害女童狂追260m　熱心女騎車猛追畫面曝

獨／孕婦也不放過！高雄男「尻槍露毛照」約砲...騷擾人妻5個月：想強X妳

消防員「騎U-bike換名牌腳踏車」　同事氣炸：偷遍自家人…泡麵3C高粱酒都不見

瑟雍撞行人「未酒駕、無超速」！　警方認「被害者有過失」…案件關鍵曝光

全台只有2門市！王品「聚」火鍋新增自助吧　268元可享蔬菜吃到飽

4大關鍵元素　為室內設計捎來航海氣息

雲林離岸風場協調會生風波　允能風力發電公司與下包廠商解約

中職／曾懼怕左投仍勇於突破　李宗賢反轉數據打出心得

不斷更新／攻上得點圈都沒得分　統一、中信首局0比0

全台開挖40米最深捷運站！桃園綠線G07站　連續壁動工第一刀

幼兒國民外交　嘉藥幼兒園致贈日本「光」幼兒園口罩！

為何主力都愛「單筆買499張」？正解曝光...網大驚：長知識了！

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

美牙助驚見更衣間牆上黑點　邪惡鏡頭只瞄準私密處

呻吟聲高潮迭起全都錄　台南市衛生局長偷情女祕書

即／「半顆人頭」漂河面！關渡大橋觀景台釣客嚇壞

水泥工性侵　超商女店員哭：法官救我

恩師姪女願意私奔卻不給碰　長輩催生才「灌精生子」

21歲警遭撞腦死！父母心碎重回現場招魂

即／北投2歲女童兒科診所突昏迷！　送醫搶救中

嘉義民雄女童追娃娃車！安親班師竟謊稱她走失

大三生加入詐騙集團　騙大陸人進帳200萬

女主播10萬香水叫他買單　李恆隆：就當交朋友

偷情鹹濕對話曝光　她「忙」到最高點老公突來電

熱心女店員騎車猛追丟包女童娃娃車

更多熱門

相關新聞

春露拿標案惹議　台鐵讚成效好

春露拿標案惹議　台鐵讚成效好

農委會去年遭國民黨前立委陳宜民質疑養網軍，標案金額大增至1900萬，得標公司包括樂齊、春露，今日有媒體揭露，春露去年底進入台鐵，半年內拿下1549萬元的標案。台鐵局表示，招標過程公開合法，半年來輿論也確實轉向正面。

挨批1450始祖　春露救台鐵1549萬入袋

挨批1450始祖　春露救台鐵1549萬入袋

疫情帶動！ATM月均預借現金增4成

疫情帶動！ATM月均預借現金增4成

遭控害死外交官　楊蕙如質疑辦事處不算公署

遭控害死外交官　楊蕙如質疑辦事處不算公署

新財管方案出爐！18家銀行可申請

新財管方案出爐！18家銀行可申請

關鍵字：

楊蕙如卡神網軍南農中心資金

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

台新員工爆「威力彩包牌真正人數」！都是40歲以下年輕人

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

快訊／新一波疫情再起　侯友宜「要有心理準備」：新北5大場所實名制、戴口罩

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面