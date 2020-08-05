指控陸網軍資金來自「南農中心」　台網軍頭楊蕙如被控妨害名譽不起訴

▲楊蕙如涉嫌指使網軍帶風向誹謗我駐日代表人員，現在正由台北地院審理中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署日前已起訴認定「卡神」楊蕙如，涉嫌帶領網軍帶風向，侮辱我駐日代表人員，日前南農中心又指控楊蕙如在ptt上，質疑南農提供金錢讓大陸網軍蒐購臉書粉專，涉嫌妨害名譽，但檢警調查，雖然該篇文章確實是從楊女住處的網路登錄帳號發文，但全文主要在質疑韓國瑜、王金平以，並未妨害南農中心名譽，5日處分不起訴。

去年4月間，「ken4645(陌生人)」在ptt爆卦「中國網軍買粉專是否與王金平/韓國瑜有關？」，指出許多粉專管理員都收到美女假帳號私訊購買粉專，而且真的收到錢，「ken4645(陌生人)」質疑，「怎麼這麼剛好？」「買粉專的錢是從南農中心的戶頭轉帳的？」「檢調還在睡覺嗎？」「應該查報買粉專的金流，跟韓國瑜、王金平有沒有關係？」

▲網友ken4645(陌生人)去年4月爆卦，大陸網軍在收購台灣臉書粉專。（資料照／翻攝自ptt）

貼文一出引發許多網友熱烈討論，南農中心提告，檢警根據「ken4645(陌生人)」IP查出是從楊蕙如住處的網路登入帳號，但檢察官認為，這篇po文內容主要是在批「檢調還在睡覺嗎？」直疑金流和「韓國瑜」、「王金平」的關聯，沒有針對南農中心的負面評價，並無妨害南農中心的犯意，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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