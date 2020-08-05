國內新冠肺炎維持476例　26人持續住院隔離中

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日召開每週例行記者會，指揮官陳時中說明，今日無新增確診，截至目前累計476例確診，分別為384例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清；其中個案中7人死亡，443人解除隔離，26人住院隔離中。

指揮中心指出，有關7月27日泰國官方公布，自台返泰之新冠肺炎檢驗陽性個案，經泰方進行二採，檢驗結果為「不確定」，與個案同行返國之女性友人檢驗結果為陰性。針對本案，衛生單位共採驗國內253名接觸者檢體，核酸及血清抗體檢驗均為陰性，且接觸者均已監測期滿，今日予以結案。

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▲日本 COVID-19 疫情持續升溫，即日起自中低感染風險國家移除。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心監測資料顯示，全球累計18,516,907例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國4,859,337例、巴西2,801,921例、印度1,855,745例、俄羅斯861,423例及南非521,318例為多；病例中700,477例死亡，以美國159,038例、巴西95,819例、墨西哥48,012例、英國46,299例及印度38,938例為多。

▲泰籍疑工案結案。（圖／指揮中心提供）

▲日籍女學生案結案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲指揮中心呼籲民眾到8類場所要戴口罩。（圖／指揮中心提供）

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