蔡其昌：李登輝對台灣民主貢獻　是朝野不分藍綠共同肯定的

記者陶本和／台北報導

立法院副院長蔡其昌5日上午赴台北賓館弔唁故前總統李登輝時表示，李登輝對台灣民主化的貢獻，是朝野不分藍綠共同肯定的，他為台灣打下民主基石、開創民主道路，身為後輩會持續守護台灣民主。

▲立法院副院長蔡其昌率立委、市議員赴台北賓館弔唁李登輝。（圖／蔡其昌辦公室提供）



蔡其昌上午與立委莊競程、蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸、林楚茵，以及台中市議員陳世凱、鄭功進、張玉嬿與黨主席特助呂孫綾，一起到台北賓館悼念李登輝。

蔡其昌表示，李登輝對台灣民主化貢獻，是朝野不分藍綠共同肯定的，他為台灣打下民主基石、開創民主道路，身為後輩會持續守護台灣民主。

另外，針對近期立委收賄弊案，蔡其昌表示，司法這次的調查讓國人震驚，立法院同仁都感到難過，但相信司法應該秉持勿枉勿縱的精神，至於個案司法尚在調查中，不便揣測跟評論，希望趕快調查水落石出。

至於外界討論涉案委員多是經濟委員會一事，蔡其昌表示，不要用因為有委員可能涉案，就反過來看立法院，每一個委員會都很重要，只是每一位委員對於個人喜好或是選區特性會做出選擇。

蔡其昌表示，經濟委員會是傳統上比較熱門的，涉及農委會跟經濟部，涉及到人民相關權利義務比較廣泛，大家會覺得在這裡比較能跟選區有關，但事實上哪一個委員會不重要，每一個委員會都很重要。

至於為何涉案委員會選經濟委員？蔡其昌說，這樣對其他選擇經濟委員會同仁不公平，這樣好像被貼上標籤，這樣理解對委員不公平也不是事實，每一個委員會都很重要。