幾歲想結婚？過來人曝「這2階段」想婚感爆棚　30歲以後看淡：隨意就好

▲不少人大學畢業會有股結婚衝動。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

現代傾向不婚不生的人越來越多，結婚年齡也日漸後退，行政院統計2019年結婚年齡平均數，初婚男性平均32.6歲，女性平均30.4歲。一名女網友表示，身邊朋友對於結婚的看法很兩極，有些人很年輕就開始規劃婚後生活，也有些人覺得順其自然不強求，「各位都幾歲時開始會考慮想結婚呢？」

原PO在PTT表示，他身邊朋友分成兩派，一派20幾歲就開始規劃結婚的事，也會預想未來和另一半共組家庭的畫面；另一派則是覺得這種事急不來，或是根本沒有思考過結婚，屬於相信緣分的類型，於是讓她很好奇，現代人大概到哪個年紀才會想要結婚？

請繼續往下閱讀...

▲多數女性30歲會特別想婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網友透露，想結婚這念頭主要會在2個階段出現，一是大學剛畢業時期，如果身邊剛好有對象，就會思考到結婚議題，但出社會工作幾年後，結婚的意願會漸漸降低，反而變得不想結了，直到大約30歲才會又燃起結婚衝動。

過來人指出，邁入30大關後，身邊朋友一個個結婚生子，這時就會感覺到一股無形壓力，「30，邁入3開頭後突然有點恐慌，尤其是在參加好友的婚禮後」、「30歲吧，隔一年就結婚。」其中一名女網友表示，她21歲就對於未來有很明確的規劃，但當時男友沒有結婚打算，確定雙方觀念不同後就毅然決然分手，「後面換男友就是現在的老公，同居快3年覺得應該沒問題，剛好他又求婚了，就結婚了。」

也有很多人認為，結婚的衝動是屬於階段性，等到過了30歲還是找不到對象，反而就會改變心態，不會再想要把交往重點放在結婚上，「年紀大了隨意就好，也不是不能一個人生活」、「不是幾歲的問題，而是看你另一半才能決定要不要結婚。」