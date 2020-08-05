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台南市府高官爆不倫！車震人妻女祕書　「等等要雙贏」激情錄音曝光

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圖、文／鏡週刊

台南市政府衛生局長陳怡身受賴清德、黃偉哲2任市長重用，形象清新，卻遭爆料與已婚女秘書外遇，2人深夜同車在鄉間小路密會，在車上發出啊啊啊呻吟聲約10分鐘，其間還說「等等要雙贏」、「溼了」、「那我就不好意思了」，全遭行車記錄器錄下，女秘書的丈夫已據此提告向陳怡求償200萬元，並要求台南市長主持公道。 

陳怡擔任台南市衛生局長3年多，是市長黃偉哲的愛將。（翻攝台南健康報馬仔臉書）

▲陳怡擔任台南市衛生局長3年多，是市長黃偉哲的愛將。（圖／鏡週刊提供，下同）

今年59歲的陳怡是心臟科名醫，原來是台南市立醫院副院長，2017年二月獲得時任台南市長賴清德拔擢，升任衛生局長至今，就職典禮時妻子成大婦產科名醫鄭雅敏與3個醫生兒子都一同出席，模範夫妻模樣羨煞許多人，不料卻驚爆與女祕書不倫戀，遭人告上法院，並且訴請200萬元賠償。

台南市衛生局長陳怡遭控與鄭姓女祕書車震，他解釋是在車內看女祕書自慰，否認雙方有性行為。（圖為示意畫面）

鄭女的老公用電腦查看行車記錄器記憶卡，發現錄到陳怡與鄭女同車傳出呻吟聲，驚覺老婆可能外遇。（圖為示意畫面）

陳怡遭人夫控告最關鍵的證據，來自一段2017年的行車紀錄器影音，當時陳怡與與鄭姓女秘書同車，卻錄到鄭女呻吟的聲音，對此陳怡坦承與女祕書同車，但強調他只有陪伴女秘書在車內自慰、沒有性交，台南地院近日將開庭審理，此事已驚動台南市政府。

台南市政府衛生局長陳怡（圖）從家中走出到鄭姓女祕書旁全程遭錄下。（讀者提供）

鄭姓女祕書不知自己車子的行車記錄器已被丈夫裝上記憶卡，她進入陳怡家中畫面遭錄下。（讀者提供）

鄭姓女祕書（圖）進到陳怡家中後再走出來，身影也被錄下。（讀者提供）

爆料指出，陳怡出任衛生局長後，與小他14歲的鄭姓女祕書大搞婚外情，女祕書調任衛生局後開始晚歸，鄭的丈夫原本不以為意，以為是妻子工作太忙，但夫妻感情越來越冷淡，丈夫覺得不對勁，明查暗訪後，有知情人士告訴他，鄭女不僅當陳怡的祕書，還充當司機，經常接送陳怡並出入陳家，也曾在下班後與陳怡一同外出，女秘書遭丈夫發現有婚外情後，雙方已協議離婚。

陳怡受到前後兩任台南市長的倚重，雖然工作表現獲得長官高度肯定，但與女祕書發生車震曖昧情，重創形象，如今曾姓人夫已向台南市長黃偉哲陳情，接下來不僅要看法院怎麼判決，也要看市長如何處理小內閣私德的智慧。


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