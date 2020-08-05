新北名醫偷拍「正妹牙助私處」　正面照曝光！D槽100G影片內容流出

圖、文／鏡週刊

位於新北市的一間知名牙醫診所，設備新穎、裝潢時尚，主打微創植牙、雷射牙周、美容牙科等項目，患者絡繹不絕，不過，最近卻爆發牙醫師在更衣室裝針孔攝影機，偷拍女助理的醜聞。

▲一名女助理更衣時，發現牆壁上有針孔攝影機，嚇得驚聲尖叫。（圖／鏡週刊提供，下同）



知情人士A先生指出，今年4月，診所一名女助理到班後，前往更衣室換穿制服，赫然發現衣架下方的牆壁上，附著一個黑色圓點，仔細一看，竟是一具超小型的針孔攝影機，女助理嚇得花容失色，尖叫聲響徹整間診所，其他女同事立刻跑進更衣室了解狀況。

女助理們一看到更衣室被人安裝針孔，人人自危，立刻仔細勘查針孔裝設的角度，發現鏡頭對準腰部以下、膝蓋以上的位置，似乎想要窺視她們的私密部位。助理們深怕自己換衣服的畫面，會被偷拍色狼外流到網路上，於是決定報警。

員警到場後先查扣針孔攝影機，並將診所的監視器畫面帶回警局檢視、逐一過濾可疑人物。警方發現，一名行跡鬼祟的男子，多次利用上班前或下班後的時間進入更衣室。經仔細比對及詢問診所人員，確認該名男子是診所台柱之一的施姓牙醫師。明明是只有女性才能進出的更衣室，施為何多次潛入？警方懷疑他就是偷拍色狼，於是傳喚他到案說明，釐清動機。

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▲施姓牙醫是診所台柱，平常與同事相處融洽，不料竟是偷拍狼。圖為診所開幕拜拜。

新北市一家知名牙醫診所，爆出主治醫師裝設針孔，偷拍5名女助理的醜聞，5女也在發現其行徑後，向警方報案。施姓牙醫到了警局，先是面露緊張的神色，接著猛冒冷汗，講話也變得結巴，但否認裝設針孔偷拍。直到警方播放他進出更衣室的監視器畫面，他才坦承犯案。

不過，施姓牙醫似乎早就對偷拍的相關法律有所研究，他向警方再三強調：「我因為壓力太大，才會拍攝女同事換衣服，藉此紓壓，而且我都是自己看，絕對沒有對外散布、販售的企圖。」

警方對施姓牙醫的說法存疑，之後並前往施的住處搜索，查扣其個人電腦、硬碟，結果發現裡面有多個資料夾，內容都是女助理們寬衣解帶的影片，警方詳細檢查，發現拍攝時間從今年初開始，將近4個月，相關影片的容量接近百G，讓人瞠目結舌。

警方調查，影片中被害人有5名，經確認身分後，隨即通知她們到案製作筆錄。5名女助理看到自己換裝被偷拍的影像都十分氣憤，無法想像平常和藹可親的施姓牙醫竟是色狼，最後一致決定提告，警方也依法將施移送法辦。

▲診所女助理們發現更衣室被裝針孔後，嚇得向警方報案。圖為診所開幕拜拜。

可能是羞於面對被偷拍的女同事，案發後施姓牙醫就向診所請了長假，身為該診所台柱的他，也被診所從醫師輪值名單中剔除。



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