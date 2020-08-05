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【廣編】曾莞婷擔任89量腰日健康大使　靠3招維持23吋纖腰

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【廣編特輯】

【廣編】曾莞婷擔任89量腰日健康大使　靠3招維持23吋纖腰 。（圖／公關提供）

圖、文／千禧之愛提供

新一代女神曾莞婷出道20餘年身材依舊火辣，今年擔任「千禧之愛89量腰日」健康大使，除吐露女性代謝難題，大方分享體型管理秘訣，她也藉機呼籲粉絲養成定期量腰的習慣。今年「89量腰日」攜手當紅IP明星「卡娜赫拉的小動物」粉紅兔兔，讓一向成熟性感的曾莞婷也激出少女心，大呼「超可愛」，號召民眾踴躍至全台超商門市及指定通路索取免費粉紅兔兔量尺，一起量腰顧健康。

曾莞婷出道20餘年，腰圍始終保持在23吋，她分享纖腰秘訣時提到，她會特別注意補充纖維及蛋白質，因為纖維可幫助代謝，蛋白質則能提供活力補給。平時早餐會到便利商店買杯高纖豆漿，搭配香蕉或茶葉蛋；午晚餐則以蔬食為主，搭配適量的肉類及全榖雜糧，確保營養攝取均衡。另外，她也特別提醒大家一定要做「阻抗型」增肌運動，尤其要鍛鍊核心肌肉，提升基礎代謝率，便能維持纖細腰線，體現了千禧之愛健康基金會針對「代謝懸崖」所提出的「勒馬型生活準則」。

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曾莞婷表示，以前只將控管腰圍當作藝人的必備功課，但在擔任「89量腰日」健康大使後，得知量腰不僅可精準掌握自身體型變化，更可看出內臟脂肪堆積程度，以此判斷是否有罹患慢性病的風險。若腰圍超標再加上二項代謝指標不正常，得到糖尿病的機率是一般人的6倍，讓本身就有糖尿病家族史的她相當吃驚，直言管控腰圍原來除了美觀之外，更是掌握健康的關鍵。

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